Atwasat

السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 12:02 مساء
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة
صورة لأحد موديلات الشركة الصينية «بي واي دي» في معرض «لومونديال دو لوتو» بباريس، 17 أكتوبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

غابت المركبات المنخفضة التكلفة وطغت تلك المتوسطة أو حتى العالية الجودة المزودة بتقنيات متطورة على منتجات كشفت النقاب عنها شركات صناعة السيارات الصينية الحاضرة بقوة ضمن معرض «مونديال دو لوتوموبيل» العالمي في باريس، وتهدف منها إلى غزو السوق الأوروبية التي باتت تعول عليها أكثر فأكثر.

وكانت أبرز الشركات الصينية، على غرار «بي واي دي» و«غرايت وول موتورز» و«سيريس» حاضرة في اليوم الأول من المعرض الباريسي، الإثنين، خلافا لكثير من الشركات التاريخية العاملة في القطاع، باستثناء الفرنسية منها، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم «بي واي دي أوروبا» مايك بيلينفانته «إنه معرض سيارات مشهور يقام في قلب أوروبا. نحن هنا لجذب انتباه الجمهور».

وفي مراسم رسمية، سلمت الشركة الصينية، الإثنين، في جناحها مفاتيح سيارة لأول زبائنها الفرنسيين.

وتعرض «بي واي دي» في «مونديال باريس» ثلاثة موديلات منها اثنان فاخران هما «هان» و«تانغ»، ويبلغ سعر كل من هاتين السيارتين أكثر من 70 ألف دولار. وتسعى الشركة إلى ترسيخ حضورها على كامل مساحة أوروبا، وعدم الاكتفاء بشمال القارة (الدول الاسكندنافية وبلجيكا وهولندا...)، حيث يتركز وجودها راهنا.

وقال مايك بيلينفانته «نحن ننافس بفضل التكنولوجيا، لا على أساس السعر».

وتتمتع «بي واي دي» بالفعل بخبرة طويلة في قطاع تصنيع بطاريات السيارات وبينها نموذج مدمج أكثر، وأقل عرضة لاشتعال النيران في حال حصول ضرر، وفقا لما شرحته الشركة المصنعة. وأثار هذا الابتكار اهتمام «تويوتا» التي جهزت به بعض مركباتها.

- منافس صيني لسيارات «Jeep»

- سيارة صينية عائلية متطورة وصديقة للبيئة

وأكّد بيلينفانته أن أيّ هدف مبيعات لم يُحدَد، إذ أن «ما يهم هو إنشاء صورة علامتنا التجارية». ولا تزال السوق المحلية أولوية بالنسبة إلى الشركة التي باعت الشهر الفائت 200 ألف سيارة في الصين.

بناء الصورة
أما «سيريس» المملوكة لشركة «دونغفنغ» الصينية العملاقة، فطرحت في المعرض مركبتين مخصصتين للسوق الأوروبية، إحداهما «سيريس 3» والثانية «إس إف 5» التي ستتم الموافقة عليها في نهاية سنة 2022.

وتُباع «سيريس 3»، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية مخصصة للمدن، بسعر 33990 يورو، وهو «ليس سعرا منخفضا، بل ينسجم مع أسعار السوق»، على ما أكد توماس ميسنيل، مدير التسويق في الشركة المسؤولة عن استيراد سيارات «سيريس».

وأمل ميسنيل توفير 70 نقطة بيع لمركبات «سيريس» بحلول نهاية السنة في فرنسا التي اختارتها الشركة نقطة انطلاق لسياراتها في أوروبا، مشيرا إلى أن الهدف بيع نحو 1500 سيارة في العام 2023.

وثمة علامة تجارية أخرى توزعها شركته «إيف فرانس» في فرنسا هي «ليب موتور» التي تُعتبر من الأحدث زمنيا في صناعة السيارات الصينية، إذ تأسست العام 2016. وباتت الشركة تبيع عشرة آلاف سيارة شهريا في الصين، وهو حجم مبيعات كبير بالنسبة إلى شركة ناشئة.

وطرحت الشركة في السوق الفرنسية سيارة T03 الكهربائية المخصصة للمدن التي تعرضها أيضا في «مونديال باريس»، ويبلغ سعرها أقل من 20 ألف يورو بعد حسم «المكافأة البيئية» البالغة سبعة آلاف يورو. وثمة طراز سيارات آخر جديد في فرنسا وعلى نطاق أوسع في أوروبا هو «غرايت وول موتورز» (GWM)، وللشركة المصنّعة جناح كبير في المعرض لإبراز موديلاتها المخصصة للقارة العجوز.

مركبات فاخرة
ووصف رئيس «غرايت وول موتورز أوروبا» هنري ميونغ معرض باريس للسيارات بأنه «فرصة مثالية». وهذه الشركة التي تملك خبرة 40 عاما في القطاع من بينها عشر سنوات في مجال السيارات الكهربائية والهجينة، بدأت، الإثنين، مبيعاتها في ألمانيا بسيارة الدفع الرباعي الهجينة «وي كوفي 01» في مقابل 55900 يورو، ويتوقع طرحها في السوق الفرنسية اعتبارا من سنة 2023.

ويعبّر الاهتمام الشديد للمصارف وخدمات التأجير التملكيّ التي توفرها بمنتجات السيارات الآسيوية، عن الأهمية المتزايدة للشركات التي تصنّعها.

وتقيم أقسام خدمات السيارات في هذه المصارف شراكات مع علامات تجارية آسيوية عدة، كما فعل مصرف «كريدي أغريكول» الفرنسي مع «أولوايز» الصينية و«فينفاست» الفيتنامية لتعزيز عروضها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه

مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه
أَفْرَقَة الحل بليبيا

أَفْرَقَة الحل بليبيا
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر

النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر
بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»

بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»
«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز

«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز
بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا

بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى
سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟

سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة

تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط

نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار

حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج

حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة

أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار
باريس تتأهب لانطلاق «مونديال» السيارات.. في غياب الكبار
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
«كروس أوفر» اقتصادية من «شيفروليه»
«كروس أوفر» اقتصادية من «شيفروليه»
بالفيديو: تعرف إلى «Rezvani» الأميركية المصفحة
بالفيديو: تعرف إلى «Rezvani» الأميركية المصفحة
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «رينو»
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «رينو»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)...
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)...
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية
19 ألف دولار للحصول على «Aion» الكهربائية...
سبب انتشار الشرارة في سيارات «الفورملا 1»
سبب انتشار الشرارة في سيارات «الفورملا 1»...
«Polestar 3» سيارة كهربائية متعددة الاستخدام
«Polestar 3» سيارة كهربائية متعددة الاستخدام...
المزيد
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة
السيارات الصينية تغزو السوق الأوروبية بمركبات فاخرة...
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها
6 أعطال تواجه سيارتك في الشتاء احذر منها...
بالفيديو: 300 ألف دولار للحصول على تحفة «كاديلاك» الجديدة
بالفيديو: 300 ألف دولار للحصول على تحفة «كاديلاك» الجديدة...
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «رينو»
بالفيديو: رباعية دفع متطورة من «رينو»...
بالفيديو: تعرف إلى «Rezvani» الأميركية المصفحة
بالفيديو: تعرف إلى «Rezvani» الأميركية المصفحة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط