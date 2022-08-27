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منافس صيني لسيارات «Jeep»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 أغسطس 2022, 04:24 مساء
منافس صيني لسيارات «Jeep»
الصين تطلق منافسا قويا لسيارات «Jeep» الأميركية (الإنترنت)
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كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية «Haval» عن مركبتها الجديدة التي صُممت لتكون منافسا قويا لسيارات «Jeep» رباعية الدفع الأميركية.

وتتميز «Haval H-Dog» بمظهر كلاسيكي بعض الشيء يمنحها ملامح المركبات الرباعية الدفع، وبالوقت نفسه زُودت بالعديد من العناصر الخارجية التي تدل على تطورها مقارنة بالسيارات الجديدة وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وحصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وعلى ممتصات صدمات مقواة بالفايبر المتين والمرن، أما هيكلها فأتى بطول 4 أمتار و70 سنتيمترا وعرضه 190 سم، وارتفاعه 178 سم.

وزُودت هذه السيارة بأحدث أنظمة المولتيميديا، ونظام صوتيات متطور يعمل مع مكبرات صوت من إنتاج JBL، ووزعت بعض هذه المكبرات في مساند الرأس في مقاعد السيارة، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على شاشة لمسية كبيرة متعددة الوظائف.

كما دعمت «Haval» هذه المركبة بأنظمة تعليق متطورة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تعمل بتقنية 360 درجة.

ويضمن الحركة الممتازة لهذه السيارة نظام هجين مزود بمحركات بنزين ومحركات كهربائية تولد عزما يعادل 326 حصانا، وتعمل مع نظامي دفع أمامي ورباعي.

 

 

الصين تطلق منافسا قويا لسيارات «Jeep» الأميركية
الصين تطلق منافسا قويا لسيارات «Jeep» الأميركية
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