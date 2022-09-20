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هل يقلل نظام تثبيت السرعة من استهلاك الوقود؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 11:40 صباحا
هل يقلل نظام تثبيت السرعة من استهلاك الوقود؟
نظام تثبيت السرعة في سيارتك يعمل بشكل رئيسي على تقليل عمليات التسارع والتباطؤ على الطريق (الإنترنت)
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يعد مثبت السرعة أحد الأنظمة التي تدخل ضمن المواصفات القياسية في السيارات الحديثة، ووظيفته تحديد السرعة بشكل ثابت، مما يقلل العبء على السائق.

وهذا النظام يعمل بشكل رئيسي على تقليل عمليات التسارع والتباطؤ على الطريق، فيما انتشرت العديد من الآراء والشائعات التي تقول إن هذا النظام يعمل على تقليل استهلاك الوقود، حسب «موتوري».

يؤدي التسارع والتباطؤ على الطريق إلى رفع مستوى استهلاك الوقود بنسبة 20%، وهذا بالأخص إذا كان تقلب السرعة بين 75 -85 كم/ الساعة.

- كل ما تود معرفته عن مثبت السرعة

وحسب بعض الدراسات يعمل مثبت السرعة في السيارات على تقليل استهلاك الوقود بنسبة 7-14% لأنه يبقي سرعة السيارة ثابتة على الطريق، كما أن هذا الرأي مدعوم من المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي ينصح أيضا على استخدامه للاستفادة الأكبر، وأكد أيضا على أهميته بحد السائقين من تجاوز السرعة القانونية المسموح بها.

ويذكر أن نظام مثبت السرعة في السيارة يعمل على توفير استهلاك الوقود فقط على الطرق المسطحة والتي لا يملأها الازدحام، ويُنصح بعدم استخدام هذا النظام على الطرق المنحدرة والتلال.

هل مثبت السرعة خطر؟
لا يُنصح باستخدام هذا النظام إذا كنت متعبا، إذ أنه يمنح السائق القدرة على الاسترخاء وإبعاد تركيزه عن الطريق، مما قد يؤدي إلى التسبب بحوادث شديدة الأضرار، حيث إن مثبت السرعة ليس نظام قيادة ذاتية ولا يمكنه التحكم بتوجيه السيارة وإبعادها عن خطر الاصطدام.

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