كل ما تود معرفته عن مثبت السرعة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 04:03 مساء

يعد مثبت السرعة من الأنظمة الحديثة في السيارات، التي تساعد على توفير الراحة للسائق أثناء القيادة بالسفر، لكن كما أن له مزايا عديدة فإن مثبت السرعة قد يكون خطرًا إذا اُستُخدم بطريقة خاطئة، لذلك سنقدم لكم كل ما يجب معرفته عن مثبت السرعة تعرَّفوا معنا عليها وفقًا لموقع «متوراتي».

مزايا استخدام نظام مثبت السرعة:
- توفير الراحة لقائد السيارة أثناء القيادة، خاصة في الرحلات والسفر لمسافات طويلة.
- يعمل على تخفيض استهلاك الوقود في السيارة.
- يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة من العادم، مما يحد من التلوث البيئي.
- الاستخدام الجيد للخاصية يؤدي إلى المحافظة على السيارة على المدى الطويل.

مخاطر استخدام نظام مثبت السرعة:
- إذا قمت بتثبيت السرعة على 110 كلم/ ساعة مثلًا، فيجب الانتباه عند الدوران أو التفادي لأي موقف، حيث إن تشغيل هذا النظام يؤدي إلى بطء وعرقلة نظام المكابح.
- لا يجب تشغيل هذا النظام في حال تعب السائق، حتى لا يسبب له النعاس أو ينام دون أن يشعر.
- في حالات قليلة قد يعلق نظام مثبت السرعة، مما يعرض السائق والركاب للخطر.
- لا يجب استخدام النظام في الطرق المبللة فقد يؤثر بشدة على التحكم بإطارات السيارة.
- يجب عدم رفع القدمين بالكامل من على دواسة الوقود والمكابح، حتى تبقى مستعدًّا لأي طارئ.

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