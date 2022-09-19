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جديد مرسيدس «EQS 580» وموعد إطلاقها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 04:15 مساء
جديد مرسيدس «EQS 580» وموعد إطلاقها
تعرف إلى مواصفات سيارة مرسيدس «EQS 580» الجديدة (الإنترنت)
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سيتم إطلاق سيارة «مرسيدس-بنز EQS 580» الجديدة كليًا في 30 سبتمبر 2022.
أعلنت شركة «Mercedes-Benz India» رسميًا إطلاق «EQS 580» الجديدة كليًا في 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لموقع «تيربو العرب».

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق السيارة الكهربائية في غضون شهرين، أولها هو «AMG EQS 53». علاوة على ذلك، فإن «EQS 580» ستكون أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا من منزل هذه الشركة الألمانية المصنعة للسيارات الفاخرة في الهند. هذا كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الموضوع.

سيتم تقديم سيارة «مرسيدس-بنز EQS 580» بمحرك مزدوج، واحد على كل محور. يولد هذا المحرك 516 حصانًا و856 نيوتن/ متر من ذروة عزم الدوران، مقترنة بنظام الدفع الرباعي «4Matic».
علاوة على ذلك، ستأتي هذه السيارة الكهربائية مع بطارية ليثيوم أيون بقوة 107.8 كيلو وات في الساعة، التي يُزعم أنها توفر مدى يصل إلى 770 كلم لكل شحنة في دورة اختبار «WLTP».

مرسيدس بنز «EQS 580»: التصميم والمنصة
تتميز سيارة «مرسيدس-بنز EQS 580» الجديدة بمظهر أنيق وتحصل على عناصر تصميم متميزة مثل الأبواب دون إطار، والمقابض المتدفقة، والعجلات المعدنية متعددة الأضلاع مقاس 19 بوصة، والمزيد.
ولكونها EV، فهي مزودة بشبكة مغلقة محاطة بمصابيح أمامية LED. يعتمد «EQS 580» على منصة الهندسة المعمارية للمركبة الكهربائية (EVA) من «مرسيدس-بنز»، التي تدعم أيضًا EQE سيدان وEQE، EQS SUVs.
سيتم كشف أسعار «مرسيدس-بنز EQS 580» في 30 سبتمبر 2022.
 

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