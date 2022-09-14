صور تجسسية تكشف «مازدا CX-90» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت عدسات المصورين أخيرًا صورًا تجسسية لاثنين من نماذج «مازدا Mazda CX-90» المموهة تمويهًا كاملًا، حيث يجري اختبارها على ارتفاعات عالية في «كولورادو».

انطلاقًا من الصف الثالث للمقاعد والأبعاد الكبيرة، يمكن التأكد من أن النموذج الذي التقطته عدسات المصورين هو CX-90 ولا يخفى على المتابعين أن «مازدا Mazda» جاهزة تقريبًا لتقديم CX-90 وهي سيارة دفع رباعي جديدة ذات ثلاثة صفوف، ومن المقرر أن تحل محل CX-9 الحالية.

وبالتركيز على فتحتي الوقود المنفصلة على كلا الجانبين، فيتوقع أن يحصل الطراز في نسخة الإنتاج النهائي على منظومة حركة هجينة، والتي ستتكون من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر مقترن بمحرك كهربائي مع ناقل حركة ثماني السرعات.

ويتوقع أن يحصل الإصدار الهجين CX-90 PHEV على قوة تبلغ 323 حصانًا و369 رطلاً من عزم الدوران.. كما سيكون الإصدار الهجين خيارًا إلى جانب محرك احتراق داخلي ذي 6 أسطوانات جديد.

ولم تؤكد مازدا على أن «CX-90» ستدخل حيز الإنتاج بحلول نهاية هذا العام.

من المؤكد أن «CX-90» المموهة لا تفصح عن الكثير حول التصميم، لكنها تقدم لمحة واقعية عن سيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم.

«مازدا CX-90» سيارة دفع رباعي جديدة تجري اختباراتها على مرتفعات كولورادو (الإنترنت)