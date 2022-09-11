Atwasat

بالفيديو: «نيسان» تطور «X-Trail»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 12:35 مساء
بالفيديو: «نيسان» تطور «X-Trail»
«نيسان» تعدل «X-Trail» الشهيرة، وتجعلها أكثر قوة وتطورا (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن وكلاء شركة «نيسان» نية الشركة طرح النماذج الجديدة من سيارة «X-Trail».

وحصلت السيارة الجديدة على تعديلات طفيفة طالت التصميم الخارجي للهيكل مقارنة بمركبات «X-Trail» السابقة، وبنيت على منصة CMF-C/D المتينة، لكن طولها ازداد قليلًا ليصبح 4.66 متر، كما ازداد عرضها ليصبح 1840 ملم، وحصلت نسخها على عجلات عريضة بمقاس 18 و19 إنشًا وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وداخليًا جهزت هذه السيارة بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية كبيرة منبثقة من منتصفها يمكن من خلالها التحكم بأنظمة التوجيه ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

وزُودت السيارة بنظام فتح باب الصندوق عن بعد، ونظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد، ونظام الحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، كما جهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستحصل نسخ هذه المركبة على محركات بنزين توربينية بعزم 163 حصانًا، ومحركات هجينة تولد عزمًا يعادل 211 حصانًا، وستمكنها هذه المحركات من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 9 ثوانٍ تقريبًا، والوصول إلى سرعة 200 كلم/ ساعة.


 

«نيسان» تعدل «X-Trail» الشهيرة، وتجعلها أكثر قوة وتطورا (الإنترنت)
«نيسان» تعدل «X-Trail» الشهيرة، وتجعلها أكثر قوة وتطورا (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية

جثمان ملكة بريطانيا ينطلق من قصر «بالمورال» في رحلة وداع تاريخية
لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر

لهذه الأسباب يريد الأميركيون الذهاب للقمر
هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي

هدف قاتل يقود «إنتر» للفوز على «تورينو» في الدوري الإيطالي
(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس

(فيديو).. البولندية إيغا شفيونتيك تفوز على أنس جابر وتتوج ببطولة أميركا المفتوحة...
(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في النهائي

(فيديو) بولندا تطيح بالبرازيل خارج مونديال الطائرة.. وتضرب موعدا مع إيطاليا في ...
بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير

بالفيديو.. إيقاف مباراة برشلونة وقادش بسبب أزمة صحية لأحد الجماهير
ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة

ألمانيا.. تظاهرة تطالب برفع الأجور بنسبة 8% في قطاع الصناعة
القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات

القوات الأوكرانية تستعيد غراكوف منازل مدمرة وطرق مليئة بالفجوات
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله

وفاة رئيس مكتب تشغيل الكهرباء في درنة صعقا أثناء أداء عمله
انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: سيارة عائلية رخيصة من «كيا»
بالفيديو: سيارة عائلية رخيصة من «كيا»
بالفيديو: سيارة كهربائية صينية جديدة
بالفيديو: سيارة كهربائية صينية جديدة
بالفيديو: «نيسان» تجعل «X-Trail» أكثر قوة وتطورا
بالفيديو: «نيسان» تجعل «X-Trail» أكثر قوة وتطورا
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة
المركبات الكهربائية تهدد عربات الخيول في نيويورك
المركبات الكهربائية تهدد عربات الخيول في نيويورك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟...
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين......
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة...
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)...
سبب ظهور ضوء الفرامل وكيفية إصلاح العطل
سبب ظهور ضوء الفرامل وكيفية إصلاح العطل...
المزيد
بالفيديو: «نيسان» تطور «X-Trail»
بالفيديو: «نيسان» تطور «X-Trail»...
السيارة «لادا» تعود مع «أوتوفاز»
السيارة «لادا» تعود مع «أوتوفاز»...
بالفيديو: كروس أوفر شبابية جديدة من «شيفروليه»
بالفيديو: كروس أوفر شبابية جديدة من «شيفروليه»...
المركبات الكهربائية تهدد عربات الخيول في نيويورك
المركبات الكهربائية تهدد عربات الخيول في نيويورك...
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط