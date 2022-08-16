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علامات تدل على تلف بواجي سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 03:45 مساء
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
علامات تدل على عطل البواجي في السيارة تعرف عليها معنا (الإنترنت)
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البواجي التي تسمى أيضاً بشمعات الاحتراق، هي من أهم الأجزاء بالسيارة، وجرى تصميمها من أجل إرسال إشارة كهربائية قادمة من ملف الإشعال، بوقتٍ محد مسبقاً، من أجل إنشاء شرارة، تُحدث إشعالاً في خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق في المحرك.
وهناك علامات تدل على عطل البواجي في السيارة تعرف عليها معنا واحرص على تفاديها وذلك وفقا لموقع «موتور وان».

كيف تعرف أن البواجي تحتاج تغيير؟
شمعات الاحتراق الجيدة، ستحرق الوقود بشكل أكثر كفاءة من الشمعات القديمة أو التالفة، التي يمكن أن تسبب عدم بدء تشغيل المحرك إطلاقاً.
معظم السيارات تتطلب استبدال البواجي عند المسير بها لمسافةٍ بين 48000 و80467 كم، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث عطل مفاجئ فيها، لهذا يجب الانتباه إلى علامات عطل البواجي في السيارة.

بطء التسارع
- في معظم السيارات يشكل ضعف التسارع دليلاً على وجود عطل بنظام الإشعال، حيث إن البواجي تتكون من مواد تنتج شرارة ساخنة تكفي لتشعل خليط الوقود والهواء.
فعندما تتلف تلك المواد تقل فعالية البواجي، مما يسبب انخفاضا كبيرا بتسارع السيارة.

زيادة استهلاك الوقود
- تساعد البواجي السليمة على حرق الوقود بشكل أكثر كفاءة أثناء دورة الاحتراق، فعند ملاحظة أن سيارتك تستهلك الكثير من الوقود، فهذا قد يكون دليلاً على وجود مشكلة في شمعات الاحتراق، قد تكون المشكلة في وجود فجوة في البواجي فإما أن تكون قريبةً أو متباعدة جداً.

عدم استقرار دوران المحرك
- إن شعرت بأن المحرك يدور بشكل عشوائي أي أنه يتعثر بعمله، أو سمعت أصوات متقطعة من المحرك، فعادة ما يكون ذلك بسبب مشاكل بنظام الإشعال، فيمكن أن يكون هنالك تلف بسلك توصيل البواجي أو طرف البواجي الموصول بالسلك أصبح تالفاً، وفي السيارات الحديثة قد يكون سبب هذا العطل هو الحساسات.

اضطراب المحرك عند السكون
- قد تلاحظ بأن المحرك مضطرب أو قاس عند الدوران البطيء أي بوضع السكون، مما قد يتسبب باهتزاز ملحوظ بالسيارة، يمكن هنا القول بأن هنالك عطلاً في البواجي، إن كان هذا الأمر يحدث فقط أثناء السكون.

صعوبة ببدء تشغيل السيارة
- تعد صعوبة بدء تشغيل السيارة من أكثر العلامات وضوحاً لوجود مشكلة في البواجي، أو حصول تلف فيها، لأن المحرك لن يستطيع الدوران بحال وجود البواجي التالفة.
 

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