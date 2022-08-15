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مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 12:45 مساء
مخاوف السلامة تجبر «مرسيدس» على سحب 10 آلاف سيارة
«مرسيدس-بنز» تستدعي أكثر من 10000 سيارة مستوردة في الصين (الإنترنت)
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بدأت شركة «مرسيدس بنز» لمبيعات السيارات في سحب أكثر من عشرة آلاف سيارة مستوردة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حسبما ذكرت هيئة الرقابة عالية الجودة في البلاد.
ويتضمن الاستدعاء، الذي قدمته الشركة إلى إدارة الدولة لتنظيم السوق 11.212 سيارة GLE SUV وGLS SUV تم تصنيعها بين 28 أكتوبر 2018 و8 نوفمبر 2021، إضافة إلى 660 مركبة EQS تم إنتاجها بين 3 سبتمبر 2021، و 25 نوفمبر 2021.

ستبدأ الشركة في استدعاء سيارات الدفع الرباعي GLE وGLS SUV المتأثرة اعتبارا من 15 أغسطس. قد لا يعمل الكابل الأرضي لبطاريات تخزين المركبات بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى مخاطر نشوب حريق.
سيبدأ استدعاء سيارات EQS المتأثرة اعتبارا من 1 سبتمبر، قائلة إن المسامير اللولبية الموجودة على مثبتات الجر على المصدات الأمامية والخلفية للمركبة قد لا تفي بالمواصفات، مما قد يؤدي إلى مخاطر تتعلق بالسلامة.

وعدت شركة صناعة السيارات بفحص وإصلاح أو استبدال الأجزاء المعيبة مجانا.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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