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بالفيديو: تعرف على مميزات شيري «Omoda 5»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 12:37 مساء
بالفيديو: تعرف على مميزات شيري «Omoda 5»
جديد شيري «Omoda 5» بمحرك تيربو (الإنترنت)
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أعلن وكلاء شركة «Chery» أن الشركة ستطرح سيارة «Omoda 5» تعرف على مميزاتها معنا بالفيديو، وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

التصميم الخارجي
ومن أكثر الأشياء التي تشد الانتباه في هذه السيارة التصميم المميز جدا لواجهتها الأمامية وشكل مصابيحها الضيقة التي تعمل بأحدث تقنيات «LED»، فضلا عن الانسيابية العالية للهيكل.
وحصلت السيارة على هيكل بطول أربعة أمتار و40 سنتيمترا، عرضه 183 سم، وارتفاعه 158 سم، ومجهز بعجلات عريضة وأنيقة التصميم تبدأ مقاساتها من 18 إنشا.

داخلية السيارة
أما قمرتها من الداخل فحصلت على نظام إضاءة مميز جدا، وعلى نظام مولتيميديا متطور، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشتين لمسيتين مقاس كل واحدة منهما 12 بوصة.
وزودت «Chery» هذه المركبة بنظام تدفئة وتبريد للمقاعد، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة
وستطرح المركبة بمحركات توربينية بسعة 1.5 لتر تولد عزما يعادل 147 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، وتعمل هذه العلب مع نظامي دفع أمامي ورباعي.


 

جديد شيري «Omoda 5» بمحرك تيربو (الإنترنت)
جديد شيري «Omoda 5» بمحرك تيربو (الإنترنت)
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