أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة

القاهرة - بوابة الوسط

أحيانا تصبح إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة ضعيفة دون معرفة السبب وراء ذلك.

وهنا سنتعرف إلى أهم أسباب ضعف مصابيح السيارة ؛ إذ إنها ليست من الأمور التي يمكن أن يغفل عنها السائق ويتجاهلها، فهي تعيق الرؤية أثناء القيادة وينتج عن ذلك حوادث عديدة، حسب «موتوري».

دينمو السيارة

يلعب دينمو السيارة دور رئيسي في توليد الطاقة من حركة المحرك وتحويلها إلى طاقة كهربائية لتشغيل أنظمة السيارة، وأي عطل يحدث في نظام الدينمو قد يؤدي إلى ضعف أنوار السيارة.

البطارية

يُعد ضعف قوة مصابيح السيارة مؤشر رئيسي على وجود خلل في البطارية، إذ إنها مصدر الطاقة للأنظمة الكهربائية في السيارة بعد أن استمدت الطاقة اللازمة من الدينمو.

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وفي بعض الأحيان قد تتعرض الأسلاك الموصولة بأقطاب البطارية للقطع، فيتأثر أيضا عمل مختلف أنظمة السيارة ومنها المصابيح.

الصمامات الكهربائية

أي تلف في علبة الفيوزات الكهربائية أو الصمامات يؤدي إلى ضعف أضواء السيارة، إذ أن الفيوزات لها دور رئيسي في تشغيل السيارة وهي التي تسيطر على الدوائر الكهربائية.

كيف تحدد الجزء المسؤول عن هذه المشكلة؟

عند تشغيل السيارة، اضغط على دواسة الوقود عدة مرات حتى ترتفع عدد دورات المحرك، وإذا لاحظت أن قوة المصابيح ازدادت فهذا يعني أن هذه المشكلة ناتجة عن عطل في نظام الدينمو.

وإذا لم يجد ذلك نفعا واستمر ضعف الأنوار، فهذا مؤشر على عطل في البطارية أو في الأسلاك والوصلات، إضافةً إلى علبة فيوزات السيارة.