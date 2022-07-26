كيف تحصل على أعلى كفاءة لسيارتك صيفا؟

القاهرة - بوابة الوسط

إن استثمرتم أموالكم في سيارة فخمة، ثمّة طرق مفيدة للحفاظ عليها بأفضل حال، حتى في الحرارة المرتفعة. فمع ارتفاع درجات الحرارة في جميع الدول خلال موسم الصيف، من المهم اتباع نظام خاص للعناية بالسيارة واتخاذ بعض الخطوات الإضافية للحفاظ على مستوى أدائها المتميّز.

في ما يلي طرق للحفاظ على السيارة بأفضل حالاتها رغم ارتفاع درجات الحرارة نقلا عن موقع «عالم السيارات».

اعتنوا بالمقاعد الجلدية

- تعتبر مقاعد مقصورة السيارات من أهم الفوارق بين السيارات الفخمة وتلك العادية. فالسيارات العادية تمتلك عادةً مقاعد قماشية، بينما تتوفر السيارات الفخمة بمجموعة متنوعة من المقاعد الراقية والتي تشمل الجلد الكلاسيكي وجلد ألكانتارا في سيارات لينكون.

- وصحيح أن خامات المقاعد الوثيرة قد تكون جميلة المظهر وتمنح الشعور بالراحة عند الجلوس، إلا أن هناك قواعد يجب مراعاتها، خاصةً إذا كانت سيارتكم ستبقى مركونة لوقت طويل في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس والخطوة الأولى التي يتعيّن اتباعها هي الاستثمار في علامة موثوقة لمنظفات جلد المقاعد لمنع تصلب الجلد وتشققه وتلفه.

وإن كنتم مسافرين هذا الصيف وليس لديكم مكان مظلل لركن سيارتكم، قد يكون من الجيد اختيار غطاء مقاعد لإضافة المزيد من الحماية أثناء ركن السيارة لفترة طويلة.

احرصوا على تهوية فلتر الهواء في سيارتكم

- يمكن أن يتسبب فصل الصيف بأضرار كبيرة لسيارتكم خصوصًا مع الرياح المحمّلة بالغبار والرمال التي تهب على الطرقات السريعة، ما يؤثر على فلتر الهواء في سيارتكم.

- ورغم أن فلتر الهواء مصنوع من الورق، فإنه يمتلك وظيفة مهمة جدًا، حيث يضمن حماية أسطوانات المحرك والجدران والمكابس وحلقات المكبس من جزيئات الأوساخ الضارة.

- ويُعد فلتر الهواء النظيف ضروريًا أيضًا لنظام تكييف الهواء الفعال وفي حالة انسداد هذا الفلتر، سيؤثر ذلك على قدرة سيارتكم على سحب الهواء الكافي إلى المحرك، مما سيقلل من كفاءته ويزيد من استهلاك الوقود نظرًا لإنتاج طاقة أقل.

فإذا شعرتم بانخفاض في أداء محرك سيارتكم، قودوا السيارة إلى أقرب مركز خدمة لفحص فلتر الهواء.

اركنوا سيارتكم في الظل

- يمكن أن يؤدي التعرض المكثف لأشعة الشمس مع مرور الوقت إلى بهتان طبقة طلاء السيارة، كما قد يؤدي أيضًا إلى تلف المواد الداخلية مثل الجلد.

- وإن كنتم تعيشون في مبنى، يتعيّن عليكم أن تتأكدوا دائمًا من ركن سيارتكم في المرآب الداخلي.

- وإن لم تتمكنوا من ركن سيارتكم في منطقة ظليلة، يمكن لغطاء الزجاج الأمامي أن يحمي عجلة القيادة ولوحة القيادة والمقاعد الأمامية من آثار أشعة الشمس السيئة.

حافظوا على نظام التكييف

-اصطحبوا سيارتكم إلى أقرب مركز خدمة بمجرد شعوركم أن كفاءة تكييف الهواء قد انخفضت، وذلك للحفاظ على راحتكم وراحة الركاب وأداء سيارتكم.

- قد ينذر التيار المتردد أو الضعيف أو التالف بمشكلة خطيرة مثل تسرب أو خلل في الضاغط أو جسم ما عالق في المكثف أو مشكلة بسيطة مثل انخفاض مستوى غاز التبريد.

- تذكروا أن مكيف الهواء الذي يعمل بكفاءة ليس مجرد مسألة تتعلق بالراحة والصحة والسلامة، إنما هو ضروري أيضًا للمساعدة في الحفاظ على برودة محرك سيارتكم.

غيّروا زيت المحرك

- يتعرض محرك السيارة للكثير من الضغط خلال رحلاتكم، حتى في أفضل الظروف، حيث يساهم الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة في تآكله وتلفه، كما يزيد الغبار والحرارة والرطوبة من تعرضه للمزيد من الضغط.

- اعتمادًا على جودته واتساق أدائه، يحتاج زيت المحرك عادةً إلى التغيير كل 10 آلاف كيلومتر. وإن كنتم ستأخذون سيارتكم في رحلة هذا الصيف، يفضّل أن تقوموا بتغيير زيت المحرك بشكل مبكّر قبل أن تُكمل السير لمسافة 10 آلاف كيلو متر، فالزيت هو شريان حياة محرك السيارة، والحفاظ عليه نظيفًا وجديدًا هو أمر ضروري للقيادة في الظروف الصعبة.