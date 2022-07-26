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بالفيديو: سيارة جبارة من «هوندا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 12:46 مساء
بالفيديو: سيارة جبارة من «هوندا»
هوندا تكشف عن أقوى سيارة Civic (الإنترنت)
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نشرت هوندا فيديوهات ترويجية كشفت فيها عن شكل وبعض مواصفات سيارة Civic Type R الجبارة، شاهدها معنا نقلا عن موقع «روسيا اليوم».

المظهر الخارجي
السيارة الجديدة اكتسبت مظهرًا رياضيًا قويًا، وحصل هيكلها على انحناءات وفتحات هوائية مميزة، كما تغيّر فيها شكل المصابيح وممتصات الصدمات وتصميم فتحات العوادم، وثبت على مؤخرة هيكلها جنح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية.

ويضمن الأداء الجبار لهذه السيارة محرك K20C توربيني بسعة 2.0 ليتر، وعزم 330 حصانًا، وعلبة سرعة يدوية بـ6 سرعات، كما جرى تجهيزها بعدة وضعيات قيادة هي Comfort و Sport و + R، وجرى تعديل المحرك فيها ليصدر أقل قدر من الاهتزازات عند العمل بكامل طاقته.

نظام تعليق
وزُوِّدت هذه المركبة بنظام تعليق McPherson مع مفاصل توجيه منفصلة، وفرامل Brembo بأربعة مكابس على المحور الأمامي، وإطارات Michelin Pilot Sport 4S الرياضية بمقاس 19 إنشا.
وتميزت قمرتها بمقاعد رياضية كبيرة، ومقود رياضي، أما واجهة القيادة فتزينت بعناصر من الكروم والألومينيوم وألياف الكربون، وزودت بشاشة لمسية كبيرة، كما حصلت مصابيحها على أحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.


 

هوندا تكشف عن أقوى سيارة Civic (الإنترنت)
هوندا تكشف عن أقوى سيارة Civic (الإنترنت)
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