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طرق تبريد السيارة في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 01:04 مساء
طرق تبريد السيارة في الصيف
الطقس شديد الحرارة قد يقف عائقا أمام التكييف (الإنترنت)
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تشكل درجات الحرارة العالية، داخل المقصورة، عبئا كبيرا وتؤثر على تركيز السائق؛ إذ إن درجات الحرارة في بعض البلدان العربية تتجاوز 45 درجة مئوية.

وحتى إن كان نظام التكييف في السيارة يعمل بكفاءة، إلا أن هذا الطقس شديد الحرارة قد يقف عائقا أمام التكييف، وفق «موتوري».

أهم الإجراءات التي قد تساعدكم في تبريد السيارة:
تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس.
استخدام المظلة الشمسية التي يتم تثبيتها عند زجاج السيارة الأمامي، إضافة إلى الغطاء الكامل للسيارة.
تغطية مقاعد السيارة بأغطية خاصة، منها ما هو قماش ومنها ما يكون مزودا بمراوح تبريد، ولا تنسى تغطية عجلة القيادة حتى لا يصعب عليك الإمساك بها لتتمكن من القيادة بسلاسة.

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فتح نوافذ السيارة من أجل طرد الحرارة المخزنة في المقصورة، وينتج عن هذا عملية تبريد أسرع عند تشغيل المكيف أو مروحة التبريد الداخلية.
عدم تشغيل التكييف بمجرد تشغيل السيارة، وقيادة السيارة قليلا قبل تشغيله مع إبقاء النوافذ مفتوحة لتبديل الهواء الساخن داخل المقصورة بسرعة، وقد يساعد في هذا أيضا زر تدوير الهواء الذي يعمل على إدخال الهواء من الخارج والتخلص من الحرارة الداخلية.
تجنب تشغيل نظام التكييف لأعلى درجة مباشرة، بل ينبغي رفع قوته تدريجيا لتحصل على نتيجة ممتازة.

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