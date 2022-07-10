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الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفا.. وتجنب هذا الخطأ الشائع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 يوليو 2022, 01:05 مساء
الدرجة المثالية لمكيف السيارة صيفا.. وتجنب هذا الخطأ الشائع
مكيف السيارة (الإنترنت)
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يستخدم قائدو السيارات التكييف، في فصل الصيف، بصور أكبر من المعتاد، للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الجو، خصوصا في المناطق الصحراوية، لكن في كل الأحوال يجب الحذر وضبط مكيف الهواء بشكل صحيح.

وشدد نادي السيارات الألماني المعروف اختصارًا بالأحرف (ADAC) على أهمية الضبط الصحيح لمكيف هواء السيارة خلال فصل الصيف، حسب «ألمانيا بالعربي».

- أسباب خروج هواء ساخن من مكيف سيارتك

وكشف النادي أن الفرق بين درجة حرارة مكيف الهواء ودرجة الحرارة الخارجية ينبغي ألا يزيد على 6 درجات، وذلك لتجنب حدوث مشاكل بالدورة الدموية عند النزول من السيارة.

وينصح النادي الألماني، عند ركوب السيارة، بتشغيل مكيف الهواء لفترة قصيرة على أكثر درجة تبريد مع تشغيل خاصية توزيع الهواء، على ألا تكون فتحات التهوية موجهة إلى الجسم مباشرة، تجنباً للإصابة بنزلة برد.

خطأ شائع
ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها السائقون هي تشغيل المكيف على أقصى درجة لحظة ركوب السيارة، حسب «موتوراتي».

وبدلا عن ذلك ينصح بفتح الأبواب والشبابيك أولا، كما أن الأمر ليس مسألة درجة الحرارة بل اتجاه تدفق الهواء داخل السيارة.

لذلك ينبغي أن تكون فوهات المكيف إلى الأعلى وليست باتجاه وجوه الراكبين، عندئذ يتدفق الهواء في كل الأرجاء الداخلية للسيارة ويصل إلى كل راكب باستمرار.

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