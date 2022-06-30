بالفيديو: الهند تطلق رباعية دفع رخيصة الثمن

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت شركة «Mahindra & Mahindra Limited» الهندية الستار عن رباعية دفع جديدة منافسة من حيث المواصفات والسعر.

وتتميز سيارة «Mahindra Scorpio-N» بهيكل أنيق التصميم توحي ملامحه بالقوة، ومزيّن بعناصر من الكروم بطريقة جذابة، طول هذا الهيكل 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 191 سم، وارتفاعه 185 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 275 سم، وفق «روسيا اليوم».

أما قمرة المركبة فزودت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية التي تتسع لـ7 ركاب، وجهّزت بواجهة قيادة متطورة فيها نظام مولتيميديا حديث وشاشتان، واحدة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية وأخرى لمسية ثبتت في منتصف الواجهة.

وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ومصابيح تعمل بتقنيات LED الحديثة، وعجلات بمقاس 17 و18 إنشا.

وستُطرح هذه السيارة بعدة نماذج مجهزة بمحركات mStallion 2.0 TGDi بعزم 203 أحصنة، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ6 سرعات، أو علب ميكانيكية بـ5 سرعات، أما أسعار نسخها فستتراوح ما بين 15 و25 ألف دولار.