بالفيديو: بيك أب جديدة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد فولكس فاغن للكشف عن سيارة Amarok الجديدة كليًا التي طورتها لتنافس مركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.

وتبعًا لأحدث التسريبات فإن سيارة فولكس فاغن الجديدة ستحصل على هيكل بطول 5 أمتار و35 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 322 سم، كما ستحصل على محاور عجلات معدّلة تسهل التفافها في الأماكن الضيقة وعلى الطرق الوعرة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

التصميم الخارجي

وتشير الصور التي ظهرت لتصميم هذه السيارة إلى أنها ستحصل على مصابيح مجهزة بتقنيات LED الحديثة لتوفير إنارة ممتازة في مختلف ظروف الطقس، فضلا عن حصولها على كشافات ضباب تعمل بهذه التقنيات أيضا.