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بالفيديو: بيك أب جديدة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 03:20 مساء
بالفيديو: بيك أب جديدة من «فولكس فاغن»
فولكس فاغن تتحدى تويوتا بسيارة بيك آب جديدة.. تعرف إليها
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تستعد فولكس فاغن للكشف عن سيارة Amarok الجديدة كليًا التي طورتها لتنافس مركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.
وتبعًا لأحدث التسريبات فإن سيارة فولكس فاغن الجديدة ستحصل على هيكل بطول 5 أمتار و35 سنتيمترا، المسافة بين محوري العجلات فيه 322 سم، كما ستحصل على محاور عجلات معدّلة تسهل التفافها في الأماكن الضيقة وعلى الطرق الوعرة وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

التصميم الخارجي
وتشير الصور التي ظهرت لتصميم هذه السيارة إلى أنها ستحصل على مصابيح مجهزة بتقنيات LED الحديثة لتوفير إنارة ممتازة في مختلف ظروف الطقس، فضلا عن حصولها على كشافات ضباب تعمل بهذه التقنيات أيضا.

التصميم الداخلي
وحصلت المركبة على قمرة مجهّزة بصفين من المقاعد يتسعان لخمسة ركاب، وعلى أنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وعلى عجلات عريضة مخصصة للطرق الوعرة تتراوح مقاساتها ما بين 17 و21 إنشا.

ولم تعلن فولكس فاغن بشكل رسمي بعد عن باقي المواصفات التقنية لهذه السيارة لكن التسريبات تشير إلى أنها ستطرح بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين تروبينية بسعة 2.3 ليتر، ومحركات ديزل توربينية بسعة 3.0 ليتر، وستجهز بعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

 

 

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