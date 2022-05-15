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سيارة عائلية جديدة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 12:27 مساء
سيارة عائلية جديدة من «فولكس فاغن»
فولكس فاغن تحضّر لإطلاق سيارة كروس أوفر مميزة (الإنترنت)
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تطرح قريبًا «فولكس فاغن» سيارة كروس أوفر جديدة، لمحبي المركبات العائلية المريحة والعملية، فيما كشفت الصانعة الألمانية بعض مواصفاتها.

وتأتي سيارة Tavendor الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات Teramont X الأخيرة، لكنها ستحصل على بعض التعديلات في أشكال المصابيح الأمامية والخلفية وفي تصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية على الهيكل، وفق «روسيا اليوم».

وستبني السيارة الجديدة على منصات MQB، وستأتي بهيكل بطول 4 أمتار و93 سنتم، عرضه 201 سنتم، وارتفاعه 175 سنتم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 298 سنتم.

وستجهز قمرتها بصفين أو 3 صفوف من المقاعد المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وبواجهة قيادة مميزة فيها شاشة لمسية كبيرة متطورة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية.

- كروس أوفر جديدة من «Tata»

وستحصل هذه المركبة على أنظمة تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على الثبات على الطرقات الزلقة، ونظام تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها فولكس فاغن بعدة أنواع من المحركات، منها محرك توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 حصانًا، ومحرك 2.0 TS بعزم 220 حصانًا، ومحرك بست أسطوانات وسعة 2.5 لتر بعزم 299 حصانًا.

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