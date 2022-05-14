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كروس أوفر جديدة من «Tata»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 03:25 مساء
كروس أوفر جديدة من «Tata»
تصميم فريد لسيارة Tata Nexon EV Max الجديدة
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كشفت شركة Tata الهندية نموذجها الأحدث من سيارات الكروس أوفر التي ستنافس نظائرها الأميركية والألمانية من حيث المواصفات والأسعار.

وحصلت سيارة Tata Nexon EV Max الجديدة على هيكل كروس أوفر متوسط الحجم تميز بالتصميم الفريد لواجهتيه الأمامية والخلفية، والإضافات البلاستيكية السماوية اللون التي زيّنت العديد من عناصر الهيكل من الداخل والخارج وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

 قمرة السيارة
حصلت قمرة هذه السيارة على نظام شحن لاسلكي للهواتف وأنظمة مولتيميديا متطورة قادرة على الاقتران لاسلكيًا بالهواتف والأجهزة الذكية، وجُهِّزت بمقود مميز عليه أزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة والرد على المكالمات الهاتفية، كما زودت واجهة القيادة بشاشة لمسية في منتصفها، وشاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية،

وسائد أمان هوائية
وزودت Tata هذه السيارة بوسائد أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات في الطرق الزلقة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية خفية.

ومقارنة بسيارات Nexon EV السابقة حصلت السيارة الجديدة على محرك كهربائي أكثر قوة يولد عزمًا يساوي 245 حصانًا، وبطاريات أكبر تكفيها لقطع مسافة 437 كلم بالشحنة الواحدة، كما تحسن فيها التسارع ليصبح من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 9 ثوان.

وستوفر Tata نسخ هذه السيارة بمواصفات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين 19100 و21500 دولار.
 

 

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