بالفيديو: استكشف مميزات «سوزوكيXL6»

القاهرة - بوابة الوسط

أزاحت سوزوكي اليابانية الستار عن سيارة جديدة، صُمِّمت لتجمع معايير التطور والأناقة والقوة معًا.

التصميم الخارجي

وحصلت سيارة XL6 الجديدة من سوزوكي على هيكل كروس أوفر انسيابي، مجهز بجنح هوائي مميز التصميم على مؤخرة السقف يساعدها على زيادة الثبات على السرعات العالية، كما زُوّدت بمصابيح أمامية متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وأتت هذه المركبة بطول 4 أمتار و44 سنتيمترًا، وجُهِّزت بثلاثة صفوف من المقاعدة التي تتسع لستة ركاب، كما حصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، وجُهِّزت واجهة القيادة فيها بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشة متطورة تعمل باللمس يمكنها الاقتران لاسلكيًا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

زودت سوزوكي هذه السيارة بعجلات ذات أقراص مختلفة التصاميم بمقاس 16 إنشا، إضافة لوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، ونظام النقطة العمياء لتفادي الاصطدامات على الطرقات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.