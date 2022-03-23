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بالفيديو: سيارة رباعية الدفع من Haval الصينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 12:01 مساء
بالفيديو: سيارة رباعية الدفع من Haval الصينية
تصميم بسيط من Haval يوحي بالقوة والعملية شبيه بتصاميم سيارات Jeep (الإنترنت)
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أعلنت شركة Haval الصينية نيتها تصنيع نماذج سيارات Dargo رباعية الدفع المميزة في روسيا.
وتتميز السيارات الجديدة بتصميم بسيط يوحي بالقوة والعملية شبيه بتصاميم سيارات Jeep رباعية الدفع، كما حصلت على هيكل متين بطول 4 أمتار و62 سنتيمترًا، المسافة بين قاعدتي العجلات فيه 273 ستيمترًا، ومزود بعجلات بمقاس 18 و19 إنشا.

وصممت قمرة هذه السيارة لتكون غاية في التميز، إذ تزينت بعناصر يتداخل فيها الكروم مع ألياف الكربون بصورة أنيقة، كما حصلت على تصميم أنيق جدًا لواجهة القيادة التي توستطها شاشة لمسية ولوحات تتداخل فيها الأزرار اللمسية مع الأزرار التقليدية وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وجهزت هذه السيارة بنظام مولتيميديا متطور يقترن مع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيًا، كما زودت بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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