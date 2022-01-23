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كل ما تحتاج معرفته عن سيارة «نيوترون» الصينية الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 11:54 صباحا
كل ما تحتاج معرفته عن سيارة «نيوترون» الصينية الرياضية
الصور الرسمية الأولى لطراز «إن في إس يو في» (أ ف ب)
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أصدرت شركة صناعة السيارات الصينية نيوترون (Niutron) الصور الرسمية الأولى لطرازها الأول «إن في إس يو في» (NV SUV).
ومن المقرر تقديم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم كسيارة كهربائية خالصة أو مع مجموعة نقل الحركة الهجينة الأكثر تقليدية.
تبدأ سيارات الدفع الرباعي العائلية ذات الطراز القديم في طرح خطوط الإنتاج في سبتمبر من هذا العام، وذلك وفق «عالم السيارات» نقلًا عن «أوتوهوم».


ومن منظور التصميم، تتميز «نيوترون إن في» بمصابيح أمامية لا تختلف عن الأمثلة الموجودة في «فورد برونكو». التصميم العام متحفظ، مع تلميحات ملحوظة أيضًا عن «لاند روفر ديفندر».
تعطي مقابض الأبواب القابلة للسحب العصرية مظهرًا، على الأرجح، لتحسين معامل السحب والحفاظ على النطاق.
يبدو المظهر الجانبي إلى حد ما أصليًّا، على الرغم من أن شريط الضوء الخلفي لديه تلميح من «بيجو 2008 و3008».

يبلغ طول «نيوترون» نحو 4.9 متر وعرضها 1.95 متر، ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 2.9 متر. وهذا يجعلها أصغر قليلاً من الجيل الحالي من «فورد إكسبلورر»، الذي يتوفر أيضًا كسيارة هجينة.

يقع المقر الرئيسي لشركة «نيوترون» في بكين، ولم تكشف تفاصيل معقدة حول خيارات محرك السيارة الجديدة ، لكنها قالت إن سيارات الدفع الرباعي ستتباهى بنظام دفع رباعي كهربائي.
يُقال إن كلا الطرازين، الهجين والكهربائي، قد وصل إلى 62 ميلاً في الساعة في 5.9 ثانية.

ولم يتم تحديد أي تفاصيل داخلية حتى الآن، باستثناء حقيقة أن الوافد الجديد يتسع لخمسة مقاعد.

وعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات حول ما إذا كانت ستصل إلى الولايات المتحدة، فإن «نيوترون» هي واحدة من عديد شركات صناعة السيارات الصينية التي تركز بشدة على التنقل الكهربائي.

ربما تكون الشركة الأكثر شهرة هي نيو، التي كشفت أخيرًا سيارة سيدان متوسطة الحجم بمدى سفر واعد يبلغ 621 ميلًا. وتأمل الشركة التي تواجه تحديات «تسلا»، في التوسع في مزيد الأسواق بحلول العام 2025، بما في ذلك الولايات المتحدة.

إذا وصلت «نيوترون إن في» إلى الولايات المتحدة، فسيتعين عليها خوض معركة مع عدد من العلامات التجارية القائمة بالفعل التي تبيع سيارات الدفع الرباعي المكهربة.

الصور الرسمية الأولى لطراز «إن في إس يو في» (أ ف ب)
الصور الرسمية الأولى لطراز «إن في إس يو في» (أ ف ب)
الصور الرسمية الأولى لطراز «إن في إس يو في» (أ ف ب)
الصور الرسمية الأولى لطراز «إن في إس يو في» (أ ف ب)
الصور الرسمية الأولى لطراز «إن في إس يو في» (أ ف ب)
الصور الرسمية الأولى لطراز «إن في إس يو في» (أ ف ب)
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