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بالصور: إليك كاديلاك إسكاليد في سيريز 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يناير 2022, 04:15 مساء
بالصور: إليك كاديلاك إسكاليد في سيريز 2023
كاديلاك تنشر صورا لطراز إسكاليد-في سيريز 2023 (الإنترنت)
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نشرت «كاديلاك»، على موقعها الرسمي، صورًا لسيارة «إسكاليد-في سيريز 2023». وتعتبر «كاديلاك إسكاليد V» هي المنافس الجديد والقوي لسيارتي «بي إم دبليو إم» و«مرسيدس إيه إم جي».

وستكشف التفاصيل الكاملة هذا الربيع، لكن العلامة التجارية الفاخرة قالت، ستكون «كاديلاك إسكاليد 2023» أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تحمل شارة «V-Series» عالية الأداء. مع ما يقرب من عقدين من البراعة المستوحاة من السباقات، إن تسمية الفئة في مخصصة للسيارات التي تشمل ذروة أداء كاديلاك، والتصميم الجريء والمتميز، والتكنولوجيا المبتكرة.

ليس هذا كثيرًا، ولكن النموذج يسير على خطى «إسكاليد سبورت» و«سبورت بلاتينيوم» من خلال اعتماد شبك نسفه ولمسات سوداء وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

ومع ذلك، فإن «إسكاليد-في» تذهب إلى أبعد من ذلك لأنها تعتمد على مصد أمامي رياضي مع مدخل هواء بارز. إنه محاط بمآخذ مثلثة تشبه تلك الموجودة في «سي تي4-في» و«5 بلاك وينغ».

بالرجوع إلى الخلف، هناك شارات «V-Series» على الأبواب وعجلات خفيفة الوزن مدعومة بنظام مكابح عالي الأداء مع ملاقط حمراء.
وجهز الطراز أيضًا بنظام عادم رياضي رباعي العادم ومصد خلفي معدل مع ناشر غير ظاهر.

تظل المقصورة أكثر غموضًا، حيث أصدرت «كاديلاك» صورة واحدة فقط تظهر عجلة قيادة مغلفة بالجلد مع شارة «V-Series».

لم تكشف كاديلاك المواصفات، ولكن من المتوقع أن يستخدم الطراز محرك في8 V8 سعة 6.2 لتر مثل سي تي5- بلاك وينغ CT5-V Blackwing.

وهو ينتج 668 حصان وعزم دوران (893 نيوتن متر) في سيارة السيدان، وعلى افتراض أن هذا الرقم ينتقل إلى سيارات الدفع الرباعي، سيكون زيادة بـ248 حصانًا وتحسن بمقدار (270 نيوتن متر) مقارنة بمحرك إسكاليد في8 بسعة 6.2 لتر.

كاديلاك تنشر صورا لطراز إسكاليد-في سيريز 2023 (الإنترنت)
كاديلاك تنشر صورا لطراز إسكاليد-في سيريز 2023 (الإنترنت)
كاديلاك تنشر صورا لطراز إسكاليد-في سيريز 2023 (الإنترنت)
كاديلاك تنشر صورا لطراز إسكاليد-في سيريز 2023 (الإنترنت)
كاديلاك تنشر صورا لطراز إسكاليد-في سيريز 2023 (الإنترنت)
كاديلاك تنشر صورا لطراز إسكاليد-في سيريز 2023 (الإنترنت)
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