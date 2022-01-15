بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكلاء شركة هوندا اليابانية نية الشركة توسيع سوق مبيعات سيارة HR-V الاقتصادية الجديدة.

وتتميز المركبة الجديدة بتعديلات طفيفة طالت الهيكل الخارجي مقارنة بسيارة HR-V التي سبقتها؛ إذ تغير قليلًا تصميم شبك غطاء المبرد الأمامي وشكل ممتصات الصدمات، كما حصلت السيارة على مصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».



وجاءت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و30 سم تقريبًا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 159 سم، كما جُهِّزت بعجلات مميزة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و18 إنشا.

وجُهِّزت مقصورتها بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت المقاعد على نظام تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما زودت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة بمنتصفها للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة التوجيه عبر الأقمار الصناعية ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.



وجهزتها هوندا بنظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بُعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستأتي نسخ السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بعزم 131 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية وصديقة للبيئة.