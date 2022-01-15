Atwasat

بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يناير 2022, 11:52 صباحا
بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية
سيارة يابانية أنيقة واقتصادية تغزو الأسواق العالمية
alwasat radio

أعلن وكلاء شركة هوندا اليابانية نية الشركة توسيع سوق مبيعات سيارة HR-V الاقتصادية الجديدة.
وتتميز المركبة الجديدة بتعديلات طفيفة طالت الهيكل الخارجي مقارنة بسيارة HR-V التي سبقتها؛ إذ تغير قليلًا تصميم شبك غطاء المبرد الأمامي وشكل ممتصات الصدمات، كما حصلت السيارة على مصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وجاءت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و30 سم تقريبًا، عرضه 179 سم، وارتفاعه 159 سم، كما جُهِّزت بعجلات مميزة تتراوح مقاساتها ما بين 16 و18 إنشا.

وجُهِّزت مقصورتها بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت المقاعد على نظام تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما زودت واجهة القيادة بشاشة لمسية كبيرة بمنتصفها للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة التوجيه عبر الأقمار الصناعية ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.

وجهزتها هوندا بنظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بُعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستأتي نسخ السيارة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بعزم 131 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية وصديقة للبيئة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية

فرانس برس: الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد في أحدث مراحل الحرب الإثيوبية
مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»

مهمة ثقيلة لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في الأمم الأفريقية لإبطال شائعة «التمرد»
كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!

كاركاتير خيري - النواب والدولة .. دسكات البقاء!
بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011

بي بي سي: بن علي كان يرغب في العودة إلى تونس إثر هروبه في 2011
روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة

روسيا تفكك مجموعة «آر إيفل» للقرصنة بناءً على طلب الولايات المتحدة
الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»

الملاعب.. «كابوس» يهدد استقرار الدوري «47»
جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات

جريدة «الوسط»: هواجس دولية من حلول منتصف 2022 دون انتخابات
رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة

رويترز: 742 جثة لمقاتلي «داعش» في ثلاجات خارج مصراتة
غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب

غوتيريس يتحدث عن «خارطة الطريق» التي تعدها لجنة النواب
كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة

كاركاتير حليم - مجلسي النواب والدولة يعدان خارطة طريق جديدة
حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا

حركة تشادية متمردة تؤكد استمرار تواجد الكثير من عناصرها في ليبيا
هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية

هنا ليبيا - استمرار أزمة الكتب المدرسية
كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة

كاركاتير خيري - خلافات مجلس النواب ومجلس الدولة
لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟

لقاءات الحداد والناظوري.. هل تذيب الجليد في مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟
تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة

تغطية خاصة | خارطة الطريق .. المجهول عنوان المرحلة
برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك

برنامج «فلوسنا» | مقابلة مع خالد شكشك
كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة

كاركاتير خيري - مجلسا النواب والدولة يبحثان وضع خارطة طريق جديدة
«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة الانتقالية

«تحالف الأضداد».. التقارب بين مجلسي النواب والدولة قد يطيل أمد المرحلة ...
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: كل ما تحتاج معرفته عن جيب «رانجلر روبيكون»
بالفيديو: كل ما تحتاج معرفته عن جيب «رانجلر روبيكون»
ماذا تفعل عند ظهور علامة EPC؟
ماذا تفعل عند ظهور علامة EPC؟
نسخة معدلة من سيارة «جيمني» الشهيرة
نسخة معدلة من سيارة «جيمني» الشهيرة
بالفيديو: هيونداي تطرح أحدث سياراتها العائلية
بالفيديو: هيونداي تطرح أحدث سياراتها العائلية
بالفيديو: رباعية دفع يابانية تتحدى مركبات «تويوتا»
بالفيديو: رباعية دفع يابانية تتحدى مركبات «تويوتا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كهربائية اقتصادية تغزو أسواق العالم في 2022
كهربائية اقتصادية تغزو أسواق العالم في 2022...
6 سيارات «هافال H6» تثير الجدل في مصر.. ما القصة؟
6 سيارات «هافال H6» تثير الجدل في مصر.. ما القصة؟...
بالصور: إليك سعر سوزوكي «إس إكس 4» 2022
بالصور: إليك سعر سوزوكي «إس إكس 4» 2022...
تعرف على مواصفات أحدث سيارة محمد صلاح
تعرف على مواصفات أحدث سيارة محمد صلاح...
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «كيا»
بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «كيا»...
المزيد
بالصور: «بي إم دبليو إكس بي 7» بمظهر رياضي جديد
بالصور: «بي إم دبليو إكس بي 7» بمظهر رياضي جديد...
بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية
بالفيديو: تعرف إلى جديد هوندا الاقتصادية...
كيف تحمي سيارتك من الصدأ شتاء؟
كيف تحمي سيارتك من الصدأ شتاء؟...
بالفيديو: رباعية دفع يابانية تتحدى مركبات «تويوتا»
بالفيديو: رباعية دفع يابانية تتحدى مركبات «تويوتا»...
بالفيديو: هيونداي تطرح أحدث سياراتها العائلية
بالفيديو: هيونداي تطرح أحدث سياراتها العائلية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط