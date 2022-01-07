تخلص من القلق وتعرف على لائحة الصيانة الأساسية لسيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 12:34 مساء
صيانة السيارة (الإنترنت)

تتطلب صيانة السيارة الكثير من الدقة والجهد والنفقات، لكنك يمكن أن توفر على نفسك الكثير من العناء؛ إذ أنك فقط تحتاج إلى بعض التنظيم والهدوء في اتخاذ الإجراء اللازم في وقته.

وهنا نقدم لك لائحة صيانة يجب الالتزام بها من أجل المحافظة على السيارة، ومعرفة الإجراء المناسب، وفق «عالم السيارات».

المكابح
تعتبر المكابح من أهم الأمور التي يجب متابعتها بشكل مستمر، فأي عطل في نظام المكابح قد يؤدي إلى عواقب مميتة. لذلك، يجب تفقد سائل المكابح بشكل مستمر وتغييره كل سنتين، أو بعد قطع 39 ألف كيلومتر. كما يجب مراقبة قطع غيار المكابح الموجودة على الإطارات، واستبدالها عند الحاجة.

الإطارات
من أهم الأجزاء في سيارتك إذ إن أي عيب فيها قد يؤدي إلى انزلاق مفاجئ، ولذلك يجب مراقبة كمية وضغط الهواء في الإطارات لتجنب اختلال توازن السيارة أو تآكل الإطارات، كما يجب مراقبة عمق وليونة مادة الإطارات واستبدالها في حال كانت متشققة أو كانت رقيقة.

سائل التبريد للردياتير
يجب استخدام سائل التبريد للردياتير الذي يعمل على تبريد المحرك، ويمنع حدوث تجمد في نظام التبريد. كما يحفظه من التآكل و الصدأ. وينبغي مراقبة منسوب هذا السائل بشكل يومي وإضافته عند الحاجة.

أحزمة المحرك
ما دام المحرك في حالة دوران، فإن الأحزمة معرضة للتآكل والتلف، وعدم استبدالها في الوقت المناسب قد يؤدي إلى توقف السيارة بشكل كامل.

فلتر الوقود
يعمل فلتر الوقود على تنقية الوقود من الشوائب، وبالتالي يبقى مجرى الوقود بعيدا عن الانسداد. لا بد من استبدال هذا الفلتر بعد قطع مسافة 39 ألف كيلومتر، أو بعد مرور عامين أيهما قبل.

شمعات الاحتراق/ البواجي
شمعات الاحتراق تؤمن الشعلة الأولى للمحرك لكي يعمل، فهي تؤمن احتراق مزيج الوقود والهواء بشكل مناسب. بالتالي، شمعات الاحتراق السليمة تقلل من حاجة صيانة المحرك بشكل مستمر. من الضروري استبدال الشمعات بشكل دوري حتى قبل مرور عمرها الافتراضي.

زيت وفلتر الجير
إن زيت ناقل الحركة يعمل كما يعمل زيت المحرك، فهو يمنع الاحتكاك بين أجزاء الناقل، ويحافظ على عمل الناقل بشكل سليم، ويجب تغيير زيت وفلتر الناقل بعد قطع 39 ألف كيلومتر، أو بعد مرور عامين.

فلتر الهواء
لكي تدرك أهمية كفاءة فلتر الهواء، قم بالتنفس وضع يدك على فمك وأنفك! المحرك يحتاج إلى الهواء ليتمم عملية الاحتراق بشكل سليم، يكتفي الكثير بتنظيف فلتر الهواء، ولكن يجب تغييره بعد مرور عام أو بعد قطع مسافة 30 ألف كيلومتر أيهما قبل.

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