بالصور: سيارة من أودي أنتجت لمرة واحدة فقط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يناير 2022, 03:04 مساء
«أودي إس 1 إي ترون كواترو هونترون» التي أنتجت لمرة واحدة

كشفت أودي سبورت عن سيارة أودي إس 1 إي ترون كواترو هونترون Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron، التي تم إنتاجها لمرة واحدة لبطل الرياضات المثيرة والمتطرفة الأميركي كين بلوك.
تُعد سيارة أودي الفريدة من نوعها مستوحاة في الأساس من سيارة رالي فئة بي B المعدلة بترقيات كبيرة، والتي ساهمت في الفوز بسباق قمة التل الدولية في 1987.

كما تعتمد سيارة أودي إس 1 إي ترون كواترو هونترون، على سيارة آر إس إي ترون جي تي RS E-tron GT الكهربائية التي تم إطلاقها مؤخرا ولكن تم إعادة صياغتها على نطاق واسع من الداخل والخارج، لتلبية طموح بلوك المنافس السابق في بطولة العالم للراليات وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

تتمتع السيارة بنظام الدفع الرباعي مع محركين كهربائيين، كما تتميز بهيكل من ألياف الكربون مع جميع تجهيزات وأدوات الأمان اللازمة للوفاء بقواعد الإتحاد الدولي للسيارات.
لم يتم الكشف عن تفاصيل الأداء الكاملة بعد، لكن السيارة قادرة على الدوران في شكل دائري بسرعة 150 كيلومترا في الساعة، مباشرة من التوقف العام.

تم تطوير السيارة في قاعدة نيكارسولم في أودي سبورت؛ حيث تم التعامل مع التصميم من قبل رئيس التصميم في أودي مارش ليخت.
جاء هيكل السيارة مستوحى مباشرة من فئة سبورت كواترو إس Sport Quattro S1 التي تنافست على سباق قمة التل الدولية في العام 1987.

كما أنها تمثل فرصة لتطوير سيارة تجمع بين أيقونة العلامة التجارية والمستقبل؛ إذ تجمع إس 1 هونترون، بين الكثير مما اشتهرت به أودي في الثمانينيات، مع قيام مصممي أودي بمنحها لمسة من هوية العلامة التجارية تعبر عن ماضيهم مع نقل تقنيات السيارة ومظهرها بشكل فريد إلى الحاضر والمستقبل.

ففي حين لم يستغرق إنتاجها سوى أربعة أسابيع فقط، اختبر المتسابق الأميركي سيارة أودي لأول مرة في نوفمبر الماضي.
 

«أودي إس 1 إي ترون كواترو هونترون» التي أنتجت لمرة واحدة
«أودي إس 1 إي ترون كواترو هونترون» التي أنتجت لمرة واحدة
«أودي إس 1 إي ترون كواترو هونترون» التي أنتجت لمرة واحدة
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