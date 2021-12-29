بالفيديو: سيارة شبابية جديدة من «كيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 ديسمبر 2021, 12:55 مساء
سيارة شبابية بتصميم رائع ومواصفات مميزة من شركة كيا (الإنترنت)

من بين أكثر السيارات التي لفتت نظر الشباب ومحبي المركبات ذات الطابع الرياضي هذا العام كانت سيارة «Kia Stinger» الجديدة بتصميمها ومواصفاتها المميزة.

وتميزت المركبة الجديدة عن سيارات «Stinger» التي طرحت العام الماضي بتعديلات شملت تصميم ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية على مقدمة وجوانب الهيكل، كما حصلت هذه السيارة على مصابيح أكثر تطورا تعمل بأحدث تقنيات LED، وتزينت واجهتها الأمامية بشعار شركة كيا الجديد وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وداخليا جُهزت السيارة بمقاعد رياضية جلدية تتسع لخمسة ركاب، كما حصلت على واجهة قيادة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة «الملتيميديا»، وشاشتين واحدة لمسية في منتصف الواجهة للتحكم بأنظمة الملاحة والكاميرات والعديد من خصائص المركبة، وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية بواجهات عرض مختلفة.

كما زودت السيارة بنظام «Kia Connect» الذي يسمح بتشغيل محركاتها والعديد من تقنياتها عن بعد عبر تطبيق في الهاتف الذكي، وجهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وعدة أنظمة قيادة من بينها أنظمة قيادة رياضية.

وتطرحها كيا بعدة أنواع من المحركات، محركات T-GDI توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 197 و247 حصانا، ومحركات T-GDI بسعة 3.3 لتر وعزم 370 حصانا يمنحها تسارعا تضاهي به أفضل السيارات الرياضة حاليا.

 

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