ألوان جديدة من بورشة خلال 4 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 04:31 مساء
«بورشه» تحتاج من 3 إلى 4 سنوات للموافقة على ألوان جديدة لسياراتها القادمة (أرشيفية: الإنترنت)

اتخذ عالم الألوان الخارجية للسيارات أخيرًا خطوة صغيرة بعيدًا عن الأسود والرمادي والأبيض التي سادت العقد الماضي. وأعلنت شركة بورش، على سبيل المثال، أنها ستوسع من الألوان المطروحة لسياراتها من خلال برنامج «Paint to Sample» لتقديم ألوان أكثر من أي وقت مضى.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو قرارًا سهلاً، فقد اتضح أن العثور على ألوان طلاء جديدة واختيارها واختبارها أمر أصعب مما قد يتخيله البعض ويحتاج لكثير من الوقت من أجل التنفيذ.

تقول المصممة في قسم تصميم الألوان والحواف في مركز تطوير ويساش التابع لشركة بورشه، دانييلا ميلوسيفيتش، إنه يتعين عليها التفكير قبل سنوات في الاتجاهات من أجل ضمان تطابق اللون على سيارتك مع اللون الشائع.

ذلك لأن لون الطلاء الذي تفكر فيه اليوم لن تُجرى الموافقة عليه لمدة ثلاث إلى أربع سنوات على الأقل، يجب أن يمر كل لون بمجموعة من الاختبارات لإثبات، من بين أمور أخرى، أنه يمكنه تحمل التعرض للطقس، للقيام بذلك، يتم تطبيق الطلاء على لوحات الاختبار الموضوعة في ضوء الشمس الساطع لمدة عامين.

وأضافت ميلوسيفيتش: «أي شيء يجتاز اختبار ثبات اللون في فلوريدا هو بالتأكيد سريع الضوء»، موضحة أن اختبارات السلامة من الحرائق والمياه المالحة وتأثير الحجر تتبع ذلك، تُعرف لوحات العينات باسم «الضفادع الملونة» وهي تبدو كنموذج صغير لطائرة 911.

من أجل الحصول على الإلهام، تميل ميلوسيفيتش وفريقها إلى النظر خارج عالم السيارات، تساعد العروض مثل معرض ميلان للمفروشات المصممين على التفكير في الألوان المفقودة من تشكيلة بورش.

وتوضح ميلوسيفيتش: «نستخدم التصميم الداخلي والهندسة المعمارية كمصدر للأفكار لعملنا... الموضة تتحرك بسرعة كبيرة، في المقابل، يشتري العملاء أريكة ويحتفظون بها لعدة سنوات - مثل السيارة فهي من المنتجات التي تبقى لعدة سنوات مع صاحبها، لذا يجب اختيار الألوان بحرص».

في مقعد الخلط الخاص بها، يمكن لميلوسيفيتش إنشاء وصفات ألوان جديدة وتجربة أخرى من مكتبات نظام الألوان بانتون و NCS، من المهم تجربة الألوان وتشجع بورش على ابتكار أفكار مستقطبة من أجل الحفاظ على نفسها في طليعة التصميم.

لجعل الأمور أكثر تعقيدًا، يجب أن يعمل كل لون تقوم بتطويره أيضًا في انسجام مع خيارات التنجيد والتطعيم حيث يمكن رؤية اللون الخارجي من داخل السيارة.

كل هذا يعني أن ميلوسيفيتش وفريقها يطورون كل عام 12 لونًا للطلاء للموديلات والمشتقات الجديدة، يجري اختيار وتطوير أربعة منها فقط من أجل دخلوها في مرحلة التنفيذ على السيارات القادمة لبورشه.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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