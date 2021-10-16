كم يبلغ سعر «لاندر روفر ديسكفري» 2023؟

لاند روفر تُعلن إصدار متروبوليتان 2023

أعلنت شركة لاند روفر للسيارات إطلاق إصدار جديد من لاندر روفر ديسكفري متربوليتان 2023 الجديد، وأعلنت أن الطراز الجديد تم تزويده بعدد من وسائل الراحة الإضافية، بينما تضيف بقية مجموعة Discovery ميزات جديدة أيضًا.

قالت الشركة إن الإصدار الجديد من متروبوليتان به العديد من المزايا التي تجعلها السيارة الأفضل ومن بين ميزاتها هو امتلاك عجلات ألمنيوم قياسية مقاس 22 بوصة، وشاشة عرض علوية، وصف كراسي ثالث قابل للطي كهربائيًا وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

كذلك تم إضافة بعض التحسينات في المواصفات الخاصة بالسيارة وهي اختيارية تجعل السعر الأساسي يرتفع بمقدار 2700 دولار.

تقدم السيارة الجديدة من لاند روفر تجربة قيادة راقية بشكل مبهر، لكن لاند روفر لا تتخلى عن عروضها التقليدية المكونة من كراسي من ثلاثة صفوف، مع اكتساب ديسكفري إصدارًا جديدًا يتصدر النطاق، وهو إصدار متروبوليتان.

ووضع متروبوليتان Edition فوق سيارة DiscoveryR-Dynamic HSE الحالية، حيث تحصل على تحسينات بصرية مختلفة للإشارة إلى حالتها في الجزء العلوي، بما في ذلك التفاصيل الساطعة على شبكة المبرد واسم «DISCOVERY» على الحافة الأمامية لغطاء المحرك، بالإضافة إلى تطعيمات فضية للمصد، وعجلات من سبائك الألمنيوم باللون الرمادي اللامع مقاس 22 بوصة، وفرجار مكابح سوداء.

تتضمن مواصفات متروبوليتان أيضًا الإعداد القياسي وجود شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وعجلة قيادة مُدفأة، ومقاعد صف ثالث تعمل بالكهرباء، قامت Land Rover أيضًا بتحسين معدات طرازات ديسكفري الأقل، حيث تحصل جميع الإصدارات الآن على شحن لاسلكي قياسي، ومقاعد أمامية مُدفأة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام صوت Meridian، وسيبدأ تسعير السيارة الجديدة الآن من 57.950 دولارًا، بزيادة قدرها 2700 دولار عن السعر الأساسي السابق لنموذج مستوى الدخول P300.

أما بخصوص محرك السيارم، فأعلنت الشركة أنه لن يتم تقديم إصدار متروبوليتان إلا بمحرك أقوى يأتي بسعة 335 حصانًا، سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، ويتميز المحرك بمساعدة هجين 48 فولت، كما يوفر قدرة سحب تبلغ 8200 رطل، يبدأ الطراز الجديد بسعر 76.600 دولار، وأعلنت شركة لاند روفر أن سيارة ميتروبوليتان ايديشن الجديد 2023 أصبحت متاحة للطلب الآن.

لاند روفر تُعلن إصدار متروبوليتان 2023

لاند روفر تُعلن إصدار متروبوليتان 2023

لاند روفر تُعلن إصدار متروبوليتان 2023