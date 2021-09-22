جديد تويوتا تندرا 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 03:17 مساء
تويوتا تندرا 2022 الجيل الجديد ينطلق رسميا

كشفت الصانعة اليابانية تويوتا عن سيارتها تندرا 2022 الجيل الجديد بمنصة جديدة ومحركات «6 سلندر» قوية.

تأتي البيك أب تويوتا تندرا بمحرك 3.5 لتر توين تيربو «6 سلندر» أساسي بقوة «389 حصان» وعزم 649 نيوتن متر، مع محرك آخر «6 سلندر» هجين بقوة «437 حصان» وعزم 789 نيوتن متر.

جاءت تويوتا تندرا بتصميم جديد جريء وعضلي مع شبك أمامي ضخم جريء ومصد خلفي مدمج وعواميد A و B مسودة لإعطاء البيك طابعا عصريا، إضافة لنوافذ كبيرة واسعة وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

نرى في المقصورة الداخلية عددا مذهلا من التقنيات الجديدة التي تشمل شاشة معلومات ترفيهية أساسية قياس 8 إنش أو شاشة لمسية 14.0 إنش للفئات الأفخم، مع أنظمة ترفيهية جديدة كليا وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي قياسية في جميع الفئات وسقف بانورامي شمسي اختياري.

وتتمتع تندرا الجديدة بسعة حمولة قصوى 880 كيلوغراما وحد أقصى للسحب 5443 كيلوغراما، وهو تحسن ملحوظ عن الجيل الحالي.

ستأتي تويوتا تندرا بفئات TRD الجديدة الأعلى أداءً بنظام تعليق معدل للتعامل مع أقسى أنواع التضاريس بسهولة، وحماية مكثفة للجسد من الأسفل وإضاءة LED خارجية إضافية ووضعيات قيادة جديدة، وستتوفر فئة TRD Pro بالمحرك الهجين الأكثر قوة بشكل قياسي.

يتوقع وصول تويوتا تندرا 2022 الجيل الجديد للوكالات العالمية في نهاية العام الحالي.
 

داخلية تويوتا تندرا 2022
تويوتا تندرا 2022 الجيل الجديد ينطلق رسميا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
أستراليا: 3 جرحى في مواجهات بين الشرطة ومناهضين لتطعيم «كورونا»
دولى
تَنافُس على «مجد الصحراء» في سباق إنغال للجِمال بالنيجر
منوعات
تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«النهضة»: قرارات سعيد الأخيرة تهدد «بتفكيك» الدولة التونسية
عربى
زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية
دولى
ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي 10 أكتوبر المقبل
ليبيا
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
أسعد زهيو: الحكومة متخبطة وسحب الثقة «سيرمي بالانتخابات على الرف»
ليبيا
وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات ...
ليبيا
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشخيص المبكر.. كلمة السر في مواجهة ألزهايمر