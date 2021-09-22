جديد تويوتا تندرا 2022

تويوتا تندرا 2022 الجيل الجديد ينطلق رسميا

كشفت الصانعة اليابانية تويوتا عن سيارتها تندرا 2022 الجيل الجديد بمنصة جديدة ومحركات «6 سلندر» قوية.

تأتي البيك أب تويوتا تندرا بمحرك 3.5 لتر توين تيربو «6 سلندر» أساسي بقوة «389 حصان» وعزم 649 نيوتن متر، مع محرك آخر «6 سلندر» هجين بقوة «437 حصان» وعزم 789 نيوتن متر.

جاءت تويوتا تندرا بتصميم جديد جريء وعضلي مع شبك أمامي ضخم جريء ومصد خلفي مدمج وعواميد A و B مسودة لإعطاء البيك طابعا عصريا، إضافة لنوافذ كبيرة واسعة وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

نرى في المقصورة الداخلية عددا مذهلا من التقنيات الجديدة التي تشمل شاشة معلومات ترفيهية أساسية قياس 8 إنش أو شاشة لمسية 14.0 إنش للفئات الأفخم، مع أنظمة ترفيهية جديدة كليا وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي قياسية في جميع الفئات وسقف بانورامي شمسي اختياري.

وتتمتع تندرا الجديدة بسعة حمولة قصوى 880 كيلوغراما وحد أقصى للسحب 5443 كيلوغراما، وهو تحسن ملحوظ عن الجيل الحالي.

ستأتي تويوتا تندرا بفئات TRD الجديدة الأعلى أداءً بنظام تعليق معدل للتعامل مع أقسى أنواع التضاريس بسهولة، وحماية مكثفة للجسد من الأسفل وإضاءة LED خارجية إضافية ووضعيات قيادة جديدة، وستتوفر فئة TRD Pro بالمحرك الهجين الأكثر قوة بشكل قياسي.

يتوقع وصول تويوتا تندرا 2022 الجيل الجديد للوكالات العالمية في نهاية العام الحالي.



داخلية تويوتا تندرا 2022

تويوتا تندرا 2022 الجيل الجديد ينطلق رسميا