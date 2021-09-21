إصدار معدل من هينيسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 01:12 مساء
فورد F-150 تحصل على إصدار هينيسي معدل

قدمت شركة هينيسي أحدث إصدار مذهل قامت بتعديله لسيارة فورد، باسم فينوم 775 والمبني على موديل فورد F-150.

جاء التعديل الأهم يشمل رفع قوة محرك 5.0 لتر 8 سلندر من 400 إلى «775 حصانا»، والعزم إلى 928 نيوتن متر بفضل إضافة سوبرتشارجر جديد سعة 3.0 لتر.

وحصلت السيارة على مجموعة تحديثات جمالية لجعلها أكثر جراءة وقوة في التصميم، مع تحديثات ميكانيكية عميقة أخرى للمبردات الداخلية ونظام فلترة الهواء والوقود والعادم وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».
تتسارع سيارة البيك أب المعدلة من الصفر إلى 96 كلم/س في 3.9 ثانية، وهو معدل أكثر من ممتاز ويتفوق على رام TRX التي تتسارع إلى 96 كلم/س في 4.5 ثانية.

تبدأ أسعار إصدار فينوم 755 الجديد لهينيسي من حوالي 90,000 دولار.
 

فورد F-150 تحصل على إصدار هينيسي معدل
داخلية فورد F-150
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