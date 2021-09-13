شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية

الصينية شاومي تؤسس علامة سيارات كهربائية جديدة رسميا

كان دخول العملاقة الصينية شاومي في عالم صناعة السيارات وتقنياتها محدود إلى حدٍ ما منذ أعوام، ولكن الآن أعلنت رسميًا تأسيسها علامة شاومي EV جديدة للسيارات الكهربائية.

العلامة الجديدة لشركة شاومي تبدأ برأسمال موثق بـ 1.5 مليار دولار وسيمثلها قانونيًا مؤسس شاومي ورئيسها التنفيذي لي جون وفق التصريح الصحفي للشركة وذلك وفقا لموقع «القيادي».

وبحسب شاومي فإنها قامت بإجراء استطلاعات رأي موثقة للمستهلكين في الصين لخمسة أشهر وزارت مصانع أكثر من 10 شركات محورية في مجال السيارات لاكتساب خبرة مهمة في المجال قبل تدشين العلامة الكهربائية الجديدة، كما جهزت بالفعل فريقًا محترفًا مكونًا من 300 فرد وترحب بتعيين آخرين من ذوي الموهبة في الأشهر المقبلة.



وتريد شاومي الاستثمار فيما لا يقل عن 10 مليارات دولار خلال العقد المقبل لتطوير التقنيات الكهربائية وأنظمة التوجيه الذاتي وصنع السيارات الكهربائية، غالبًا بالتعاون مع شركات أخرى مثل جريت وول موتورز.

