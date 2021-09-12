«مرسيدس» توقف تطوير المحركات الهجينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 سبتمبر 2021, 03:25 مساء
«مرسيدس» توقف تطوير المحركات الهجينة بالقابس

أعلنت شركة «مرسيدس»، بشكل رسمي، قرارها وقف تطوير المحركات الهجينة بالقابس الجديدة في المستقبل.
جاء الخبر خلال تصريحات رسمية على هامش فعاليات معرض ميونيخ 2021 للسيارات، بغرض صب جميع الجهود في تطوير السيارات الكهربائية، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

«مرسيدس» ستواصل دعمها المحركات الهجينة بالقابس الحالية حتى نهاية عمرها، مثل المحرك المستخدم في مرسيدس AMG GT 63 SE كوبيه الخارقة، ولكن لا تريد «مرسيدس» استثمار أي أموال إضافية في أنظمة هجينة جديدة بالقابس.

الكثير من شركات السيارات تعتبر تقنية الهايبرد بالقابس بمثابة مرحلة انتقالية تمهد لتطور تقنيات البطاريات بشكل كافٍ بالتوازي مع تحسن البنية التحتية الكهربائية للانتقال إلى الكهرباء بشكل حصري.

وأعلنت «مرسيدس» في سبتمبر 2019، إيقافها تطوير محركات البنزين الجديدة، وإيقاف نواقل الحركة اليدوية في 2020، وستقتصر على بيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان بداية من 2030 مع الاستمرار ببيع محركات الاحتراق الداخلي في أسواق أخرى مثل الشرق الأوسط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة الفرنسية
دولى
آخر من تبقى من موظفات مطار كابل يكسرن حاجز الخوف
دولى
«أميركا للتنس»: اليافعة رادوكانو تكتب التاريخ كأول صاعدة من التصفيات تحرز لقب ...
رياضة عالمية
تظاهرة في برلين احتجاجا على ارتفاع الإيجارات
اقتصاد
بحضور بايدن وأوباما أميركا تكرم ضحايا 11 سبتمبر
دولى
الدقيقتان 47 و62 تحتفلان بأقدام كريستيانو مع يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار
رياضة محلية
الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
عربى
أطفال أفغان لاجئون في مهب المجهول
دولى
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
نمساوي يحنط والدته المتوفاة طمعا في مخصصاتها الاجتماعية
منوعات
أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
نص كلمة السفیر طاهر السني أمام مجلس الأمن (10 سبتمبر 2021)
ليبيا
العاهل المغربي يكلف رجل الأعمال عزيز أخنوش تشكيل الحكومة
عربى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أدق ساعة في العالم