تعرف على جديد أودي جراند سفير

أودي جراند سفير بنظام قيادة ذاتية

كشفت الصانعة الألمانية أودي، سيارة جراند سفير الاختبارية الجديدة كلياً، القادمة كي تمهد للجيل القادم من A8 بنظام قيادة ذاتية متطور من المستوى الرابع ومحرك كهربائي وبهوية وتصميم للمستقبل.

ركزت شركة أودي بشكل خاص على تصميم المقصورة الداخلية للسيارة لتوفير أفخم وأنعم تجربة ممكنة للركاب؛ لأنه برأي أودي، هذه المركبة أكبر من مجرد وسيلة تنقل، بل تجسد تجربة فريدة كلياً لحواس الركاب وذلك وفقا لموقع «القيادي».

أبرز مزايا سيارة أودي إمكانية سحب المقود والدواسات وإخفائهم عند تفعيل تقنية التوجيه الذاتي مع التركيز على تهيئة جو رقمي يسمح للركاب بمشاهدة الأفلام وغيرها أو متابعة الأخبار بسلاسة.

السيارة تقوم بتغير وضعيات المقاعد وإعدادات المناخ بشكل أوتوماتيكي بناءً على تفضيلات كل راكب، مع إمكانية التحكم في العديد من وظائف السيارة والخدمات الترفيهية بالإشارة والإيماء والصوت.



مقود سيارة أودي جراند سفير

أودي جراند سفير تأتي بمقصورة داخلية فخمة

السيارة تقوم بتغير وضعيات المقاعد وإعدادات المناخ بشكل أوتوماتيكي