مواصفات فائقة لبيجو 308 SW 2022

كشفت الشركة الفرنسية العريقة لصناعة السيارات الفاخرة «بيجو» لمحة من مواصفات الطراز الأنيق بيجو 308 SW، الذي جاء بتحديثات على صعيد التصميم الداخلي والخارجي، وأداء المحرك ومواصفات الأمان والسلامة.

وينتمي طراز بيجو 308 SW الفاخر إلى فئة موديلات الكومبي الشهيرة، وسيكون جاهزًا لأسواق السيارات مطلع العام المقبل 2022.

وخلال السطور القليلة سنستعرض أبرز المواصفات الأولية التي كشفت عنها الشركة الفرنسية عن طراز بيجو 308 SW موديل 2022.

تصميم طراز بيجو 308 SW موديل 2022

- ظهر طراز بيجو 308 SW موديل 2022 بإطلالة أنيقة ظهر جليًا منها حصولها على زوج من المصابيح التي تعتمد على تكنولوجيا الـ LED الحديثة والقوية، إضافة إلى شبك أمامي للمحرك متقاطع، أضيف عليها لمسات من الكروم الأنيق، وجنوط رياضية معدنية كبيرة، لن تقل قياس يصل إلى 17 بوصة.

- وستأتي النسخة الجديدة من طراز بيجو 308 SW موديل 2022 بهيكل أطول بمقدار يصل إلى 6 سم، ليصل إجمالي طول هيكل السيارة إلى 4.64 متر، مع مساحة تخزين خلفية كبيرة تصل إلى حوالي 1634 لتر، لتفتح أبوابها للعائلات التي تبحث عن مساحة تخزين كبيرة في السيارات.

أداء ومحرك طراز بيجو 308 SW موديل 2022

- سيأتي طراز بيجو 308 SW موديل 2022 من الشركة الفرنسية بعدة خيارات على صعيد المحرك، النسخة الأولى ستعتمد على محرك تقليدي باحتراق الوقود الداخلي البنزين.

- أما النسخ الثانية من طراز بيجو 308 SW موديل 2022 فستأتي بمنظومة محركات هجينة صديقة للبيئة، لتؤكد على إعلان الشركة المسبق بتحويل خطوط الإنتاج بالكامل من صناعة السيارات التقليدية التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود إلى صناعة السيارات الهجينة والكهربائية فقط، ولكن بشكل تدريجي.

- وأكدت الشركة الفرنسية أن طراز بيجو 308 SW موديل 2022 سيتمكن من توليد قوة تتراوح بين 100 وتصل حتى 225 حصان كاملة بحسب النسخة المختارة من محركات البنزين.

- أما عن النسخ الهجينة من طراز بيجو 308 SW موديل 2022، فستتراوح قوتها بين 180 وتصل حتى 225 حصان كاملة بحسب النسخ المختارة.

مواصفات الأمان والسلامة في طراز بيجو 308 SW موديل 2022 سيأتي طراز بيجو 308 SW موديل 2022 بالعديد من عوامل الأمان والسلامة الأساسية، أبرزها جاء كالتالي:

- نظام وسائد هوائية متكامل.

- مثبت السرعة النشط.

- مثبت سرعة تكيفي.

- نظام المكابح الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ.

- نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS.

- نظام توزيع قوة المكابح الذي يعرف باسم EBD.

- نظام مكابح الطوارئ DSC.

- نظام مساعد المكابح BA.

- نظام التحذير من الخروج عن المسار.

- مساعد الحفاظ على مسار السيارة.

- نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

- نظام التحذير من الحركة المرورية خلف .السيارة من المركبات والمارة.

- مساعد السائق لاكتشاف النقاط العمياء للسيارة

- مساعد السائق على الطرق السريعة.

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