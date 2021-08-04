تعديلات جديدة لرولزرويس جوست

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 02:52 مساء

كشقت شركة مانسوري، المختصة بتعديل السيارات الفاخرة، عن نسخة خاصة لرولزرويس جوست بتعديل ينضح بالأناقة والفخامة.

وقالت مانسوري إنها أطلقت على حزمة التعديل هذه اسم «التحويل الكامل»؛ حيث حصلت الخارجية على لمسات من ألياف الكربون تشتمل على شفة أمامية ورفارف جانبية وعتبات جانبية ومشتتي هواء في الخلف أحدهما على السقف والآخر على الصندوق الخلفي، بالإضافة إلى مشتت هواء ضخم في حال احتياج المالك إلى قوة سفلية إضافية وذلك وفقا لموقع «القيادي».

مقدمة رولزرويس جوست على شبك برتقالي ذهبي ماندرين، بالإضافة إلى جنوط من نوع V.6 متعددة الأضلاع، كما عدلت مانسوري المحرك بشواحن توربو جديدة ونظام عادم مطور ووحدة تحكم إلكترونية معاد ضبطها، لتحصل على قوة 720 حصانا و983 نيوتن.متر من عزم الدوران من المحرك V12 سعة 6.75 لتر، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.4 ثانية.

المقصورة الداخلية تم تعديلها بالحصول على لمسات برتقالية ذهبية ماندرين، والتي تنتشر على عجلة القيادة المصنوعة من ألياف الكربون ومسند الذراع المركزي، وأضافت الشركة أيضًا إضاءة ليد محيطية إلى المقاعد وألواح الأبواب ولوحة القيادة.

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