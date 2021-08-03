بالفيديو: شكل تخيلي لسوناتا 2021

تقترب الصانعة الكورية هيونداي من الكشف عن سيارتها سوناتا بالتحديثات الجديدة مطلع العام المقبل، والآن لدينا صورة تخيّليّة تعطينا نظرة حول سيارة سوناتا القادمة.



الجيل الثامن الحالي من سوناتا يُعاني انخفاض المبيعات، لدرجة أن هيونداي أغلقت بالفعل خط إنتاجها في مصنع أسان، في حين تُباع أزيرا بشكل جيد والتي يتم بناؤها أيضًا في مصنع أسان وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».



يُذكر أن هيونداي كشفت عن موديل 2021 المُحدث من سوناتا، حيث كشفت عن سوناتا سينسوس 1.6 توربو سوناتا سبورت وعلى الرغم من هذه التغييرات، فلم تتمكن سوناتا من التفوق على أزيرا في المبيعات.



بالنسبة لمبيعات السيارة، فقد انخفضت مبيعات السيارة بنسبة 31% في يونيو الماضي مُسجلة 4.035 سيارة مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، في حين تم بيع ضعف هذا الرقم من سيارات أزيرا وكيا كيه 5، واللتين تجاوزاها للمرة الأولى على الإطلاق.