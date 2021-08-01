كروس أوفر جديدة من «MG»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 11:56 صباحا
شركة «MG» تتحضر لإطلاق واحدة من أفضل سيارات الكروس لهذا العام (الإنترنت)

تستعد شركة MG التابعة للشركة الصينية «SAIC» لإطلاق سيارة يتوقع لها أن تكون من أبرز مركبات الكروس أوفر.

وعن شكل ومواصفات السيارة الجديدة، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن سيارة MG One بنسختها الأحدث ستتميز بهيكل انسيابي بشكل كبير ومدروس وفقًا لأحدث معايير الأيروديناميك، وستبنى على منصة طوَّرتها «SAIC» بمواصفات خاصة، وفق «موتو ون».

وستتميَّز السيارة الجديدة عن النموذج الحالي من مركبات MG One بهيكل أطول وأكثر عرضًا، كما أن المسافة بين محوري العجلات ستكبر لتصل إلى 300 سم تقريبًا، حسب «روسيا اليوم».

وستجهز المركبة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية متطورة، كما ستحصل مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، وستزود السيارة بعدة أنظمة قيادة، ونظام تشغيل عن بُعْد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة لأنظمة إلكترونية متطورة لزيادة الثبات على الطرقات الخطرة.

ومن المفترض أن تطرح MG عدة نسخ من هذه السيارة، منها نسخ بمحركات هجينة، ونسخ مجهزة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 وعزم 181 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

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