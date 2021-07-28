وظائف متعددة لمقبس ولاعة السجائر عليك معرفتها

لا بُدّ وأنك تشاهد دائمًا مقبس ولاعة السجائر في سيارتك؛ ولكن هل تساءلت يومًا عن وظائف أو فوائد هذا الجزء في سيارتك، وهل بإمكانك استخدامه في العديد من الوظائف المهمة للسيارة.



يتم تجهيز السيارات الحديثة بمقبس ولاعة ينتج قدرة كهربائية 12 فولت، وبالإضافة إلى وظيفته الأساسية في إشعال السجائر؛ فإنه يمكن توصيل هذا المقبس بالعديد من الأجهزة العملية المفيدة للسائقين وفقا لموقع «موتوراي».



تتنوع الملحقات التي يمكن استخدامها من خلال مقبس ولاعة السجائر، وتتضمن أدوات العناية بالسيارة مثل المفك الكهربائي أو المكانس الكهربائية وأضواء التحذير ومضخة هواء الإطارات.



ويمكن توصيل عدد من ملحقات الترفيه لمقبس ولاعة السجائر، ومنها مولد صوت المحرك، والذي يعمل على تضخيم صوت المحرك، ليتشابه مع صوت السيارات الرياضية، وتتوفر أيضًا وحدات المهايئ لمشغلات MP3 والراديو الرقمي وأجهزة الشحن، وأيضا محول الجهد بقدرة 220 فولت.



كذلك من مراوح التهوية والمدفأة، وحصير التدفئة التي يتم استخدامها في تدفئة المقاعد وأيضا أدوات تحضير المشروبات الساخنة مثل غلاية الماء وماكينة الإسبريسو.



لكن لا بُد الحذر من الإفراط في تشغيل هذه الملحقات الكهربائية عبر المقبس؛ حيث بإمكانها تدمير البطارية خاصة في حال تشغيل الأجهزة الكهربائية أثناء توقف السيارة، كما يجب الانتباه من أن الملحقات لا تعوق الرؤية ومراقبة الطريق بشكل جيد أثناء القيادة، حتى لا تتسبب في تشتت انتباه قائد السيارة أو تعوق حركته.