تعرف على جديد «بورش ماكان 2022»

قامت «بورش« بالكشف عن سيارة «ماكان 2022» بالتحديثات الجديدة، التي شملت تعديلات كبيرة في التصميم والأداء.

«بورش ماكان 2022» ستأتي بشبك أمامي ضخم وتطعيمات سوداء كثيفة، الصدام كذلك حصل على تصميم جديد، وحصلت المصابيح النهارية على لمسة جديدة ، في حين أن الشفرة الجانبية التي تعمل على طول الجزء السفلي من الأبواب أصبحت الآن سطحًا محكمًا ثلاثي الأبعاد، وذلك وفقًا لموقع «موتوراتي».

المقصورة الداخلية زودتها «بورش« بوحدة تحكم مركزية معادة التصميم توفر عناصر لمسية ومظهرًا أبسط، وحصلت «ماكان« على عصا رياضية لناقل الحركة مع عجلة القيادة «GT Sport» المقبلة من 911.

بالنسبة لخيارات المحرك فقد حصلت فئة «GTS» الرياضية على 60 حصانًا إضافية دفعة واحدة، وينتج محركها 2.9 لتر V6 ثنائي التيربو ما يصل لـ434 حصانًا، ما يمكنها من تحقيق تسارع 0-100 كلم/ س خلال 4.1 ثانية فقط، أي أسرع بمقدار 0.4 ثانية من السابق، وتبلغ سرعاها القصوى 272 كلم/ س. ولم تعلن الشركة بعد تفاصيل «ماكان تيربو« الأعلى أداءً.

من ناحية أخرى حافظت «ماكانS » على قوة 375 حصانًا مكافئة لـ«GTS» قبل التحديثات، أي أنها تحقق تسارع 0-100 كلم/ س خلال 4.5 ثانية عند الحصول على رزمة «Sport Chrono».

