تعرف على جديد جيب كومباس 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 يوليو 2021, 12:00 مساء

أزاحت جيب الستار عن النسخة العالمية لسيارتها كومباس 2022 بالتحديثات الجديدة، تمهيدًا من أجل تدشينها الخريف المقبل بأسعار أميركية تبدأ من 25.000 دولار قبل الضرائب.

جيب كومباس 2022 بتحديثات جمالية متعددة للتصميم الخارجي تشمل مصابيح LED جديدة وجنوط 16-17-18 إنش ألمنيوم مختلفة، مع تحديثات رئيسية أخرى للداخلية، تشمل لوحة قيادة جديدة ومواد أفخم وذلك وفقًا لموقع «القيادي».

المقصورة الداخلية لـ جيب كومباس 2022 مزودة بشاشة 8.4 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، والذي تم تحديثه ليكون أسرع بـ 5 مرات من النظام السابق، مع لوحة عدادات صغيرة 3.5 إنش للفئة الأساسية، وتتوفر الفئات الأفخم بشاشة 10.1 إنش للنظام الترفيهي ولوحة عدادات 7 إنش أو 10.25 إنش رقمية حسب الفئة.

حصلت جيب كومباس 2022 على محرك 2.4 لتر 4 سلندر بقوة 179 حصانًا وعزم 233 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات قياسي، مع توافر ناقل أوتوماتيكي اختياري 9 سرعات.

جيب كومباس 2022 ستدعم عددًا واسعًا من أنظمة السلامة الحديثة التي تشمل التحذير المبكر من الاصطدام بالكبح الأوتوماتيكي، ورصد النقطة العمياء، والتحذير من مغادرة حارة الطريق.

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