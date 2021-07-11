بالصور: كل ما تحتاج معرفته عن بي إم دبليو الفئة الخامسة

تواصل الصانعة الألمانية بي إم دبليو العمل على تطوير الجيل القادم من الفئة الخامسة، وقد رصدت العدسات التجسسية صورًا لها أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة.



سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة سيتم تقديمها بمحركات بنزين وديزل وهجينة وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل وفقًا للشركة، وتُشير المُلصقات الموجودة في النماذج الأولية التي يتم اختبارها أنها كهربائية بالكامل وهجينة بالقابس وفقًا لموقع «موتوراتي».



من المرجح أن يكون هذا هو آخر جيل من الفئة الخامسة الذي يتوفر بمحركات احتراق داخلي، والأول بمحركات كهربائية بالكامل؛ حيث سيُطلق على الإصدار الكهربائي اسم i5، وسيتم تزويده بمحرك كهربائي واحد في الخلف، وستحتوي بعض الإصدارات على محرك ثانٍ في الأمام يوفر دفعًا كليًا، كما ستحصل i5 على نسخة M مع المزيد من القوة والتصميم الرياضي.



من المتوقع تزويد بي إم دبليو i5 ببطارية 70 كيلوواط/س و100 كيلوواط/س لتقدم نطاق قيادة يزيد على 400 كم للشحنة الكاملة لمنافسة الجيل التالي من تيسلا موديل S ومرسيدس EQE وأودي A6 e-tron، وتظهر السيارة في الصور بنسب كلاسيكية؛ حيث تبدو أطول من الطراز الحالي مع الاحتفاظ بأنفها الطويل والجزء الأمامي القصير والرفارف العضلية.



وبالحديث عن التصميم، فتتميز الواجهة الأمامية بزوج من المصابيح الأمامية القوية أسفل غطاء المحرك الذي يُذكرنا بـ E60 5 Series، ويوجد بين المصابيح شبك أمامي كبير ومتصل سيتم إغلاقه بالكامل في الإصدار الكهربائي، كما أن هُناك الكثير من التمويهات على المصد الأمامي، لكن يمكننا أن نرى مأخذ الهواء المركزي الوظيفي في الجزء السفلي.



تبدو المصابيح أكثر نحافة واستطالة، وربما تكون متصلة بشريط ليد، ويوجد أيضًا جناح مدمج على الصندوق الخلفي، وفي الختام، يتوقع أن يتم تدشين الجيل الجديد بحلول 2023 أو 2024، لكن الشركة لم تُؤكد ذلك بعد.