«لكزس» تتبع نظام القيادة الذاتية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 02:00 مساء

كشفت «لكزس» نظام قيادة ذاتي جديدا من المستوى الثاني يحمل اسم «لكزس Teammate»، كي ينافس كلا من سوبر كروز من جنرال موتورز وبلو كروز من فورد.

وستكون أول سيارة لكزس تحصل على نظام القيادة الذاتي بشكل اختياري هي «لكزس LS 500h 2022» المنتظر قدومها خلال العام الحالي، وفقا لموقع «موتوراتي».

نظام القيادة الذاتية الجديد يجمع بين وظيفتين رئيسيتين، وهما «Advanced Drive» و«Advanced Park»، والأخيرة تُشبه معظم أنظمة ركن السيارة الآلية الموجودة اليوم، حيث تستعين بالمستشعرات والكاميرات بزاوية 360 درجة لركن السيارة تلقائيا في أماكن ركن متوازية أو متعامدة.

وظيفة «Advanced Drive» تتيح القيادة الذاتية جزئيا دون استخدام اليدين في بعض الطرق السريعة، في حين يُطلق على النظام اسم «Teammate» لأن «لكزس» تقول إنه يعمل مثل زملاء سائقي السباقات، فبدلا من جعل السائق يقوم بكل العمل، يهدف النظام إلى تقسيم المهام، والعمل مع السائق لتقليل الحوادث إلى ما يقرب من الصفر.

يستغرق النظام بضع لحظات بعد تشغيله للتعرف على الطريق من حوله لتمكين القيادة دون استخدام اليدين، وبمجرد أن يرى النظام أن الوضع آمن للتنشيط، يتم عرض إعلان بصوت عال من خلال مكبرات الصوت لإعلام السائق والركاب بأن السيارة تتولى المهمة، وبمجرد أن يُصبح نشطا، تحافظ السيارة على المسار دون تأرجح، كما تقوم بتتبع السيارات التي تمر على اليمين واليسار، مع تشغيل وظائف أخرى عديدة مثل مراقبة النقاط العمياء، وغيرها الكثير.

وكما أسلفنا سابقًا سيتوفر النظام الجديد في LS هايبرد نظراً لاحتوائها على القطع اللازمة لتشغيله، والتي لا تتوفر في النسخ العادية، كما توجد القطع اللازمة أيضاً في جميع سيارات لكزس الهجينة، لذا نتوقع أن تتوفر في العديد من طرازات الصانع الياباني في السنوات القليلة المقبلة.

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