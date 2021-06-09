نسخة محدثة من سيارة «بي إم دبليو X7»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 04:00 مساء

تطور شركة «بي إم دبليو» نسخة محدثة من سيارتها X7 القادمة كموديل 2022، وقد رصدت عدسات المصورين التجسسين لها صورا أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج.

تظهر الصور السيارة بتمويه أبيض وأسود على الواجهتين الأمامية والخلفية، وتختبر بي إم دبليو المكونات الحيوية للـSUV الجديدة على الحلبة، حيث ستحصل على تحسينات بارزة تشتمل على مصابيح أمامية جديدة بمستوى منخفض عن الحالية، وشبك أمامي محدث وفقا لموقع «القيادي».

ويبدو أن التعديلات على الواجهة الخلفية بدرجة أقل، حيث ستقتصر على الأرجح على رسومات مصابيح خلفية ليد جديدة، ومصد محدث، في حين لم تكشف الصور التجسسية عن المقصورة، لكن لا نتوقع رؤية الكثير من الترقيات باستثناء بعض التحديثات للنظام الترفيهي.

ليس من المرجح أن يحدث تغيير على المحركات، حيث يتوافر إصدار xDrive40i بمحرك ذي ست أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 335 حصانا، وإصدار M50i بمحرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 523 حصانا، كما ستطلق ألباين أيضا نسختها المحدثة من XB7 عند تدشين X7 العادية.

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