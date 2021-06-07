صور جديدة لـ«فورد مافريك» 2022

أصبحنا أقرب أكثر من أي وقت مضى من تدشين «فورد مافريك» 2022 الجديدة كليا، لتزداد التسريبات حول السيارة قبل موعد التدشين.

وكما نشاهد في الصور المرفقة خارجية البيك أب بوضوح من الأمام والخلف والمقصورة الداخلية، ونلاحظ شيئا جديدا وهو شعار «هايبرد» في الخلفية، ما يؤكد شائعات تقديم نسخة هجينة للبيك أب الصغيرة بالإضافة إلى محركات الـ3 و4 سلندر تيربو المتوقع توافرها، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



فورد مافريك ستشارك منصتها مع فورد إسكيب وبرونكو سبورت، وهما يستندان على منصة C2 الموحدة والمختلفة عن منصات الجسد على الإطار المستخدمة في رينجر وF-150، والموجهة للتضاريس الوعرة بشكل رئيسي.



أما المحرك الهجين في فورد مافريك قد يكون نفسه محرك 4 سلندرات سعة 2.5 لتر المستخدم في إسكيب بالتوازي مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 202 حصان، وسنعلم المزيد من الأخبار عند التدشين يوم 8 يونيو.

