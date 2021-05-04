375 ألف دولار للحصول على «suv هينيسي» الجديدة

قامت شركة التعديلات «هينيسي» بإزاحة الستار عن سيارة ماموث 1000 الـ«SUV» من خلال الكشف عن صورة واحدة لها، التي تستند إلى «رام 1500 TRX»، وهي فائقة وحصرية تتميز بأداء السيارات الخارقة.



الجدير ذكره أن «رام 1500 TRX» تحصل على قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر سوبرتشارجد بقوة 702 حصان و880 نيوتن.متر من عزم الدوران، إلا أن «هينيسي» قررت رفع قدرة المحرك، لينتج قوة 1.012 حصان و1.314 نيوتن.متر من عزم الدوران وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».



وبفضل هذه القدرة والقوة للمحرك تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.2 ثانية، وتقطع مسافة الربع ميل في 11.4 ثانية بسرعة 193 كم/س، وللمقارنة، تتسارع البيك أب إلى نفس السرعة في 4.5 ثانية، وتقطع مسافة الربع ميل في 12.9 ثانية بسرعة 174 كم/س.



التغيير الأكبر هو تحويل البيك أب إلى الـ«SUV» بسبعة مقاعد، حيث ستحصل على هيكل مفصل حسب الطلب، وخط سقف ممتد، ونافذة خلفية كبيرة، وفي الداخل، سيأتي الصف الثاني بمقعدين منفصلين، ومقاعد قابلة للطي في الصف الثالث.



تم تجهيز السيارة أيضا بمصد أمامي للأعمال الشاقة، كما تم رفعها مسافة 64 مم إضافية، مع جنوط مقاس 20 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 35 بوصة للطرق الوعرة، بالإضافة إلى مصابيح ليد إضافية، وغيرها.



أطلق الرئيس التفنيذي لـ«هينيسي» على ماموث 1000 لقب ملكة سيارات الـ«SUV»، وسيقتصر إنتاجها على 20 نسخة فقط بسعر يبدأ من 375000 دولار.