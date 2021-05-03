تعرف على الجيل القادم من

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 11:22 صباحا

رصدت صورا تجسسية الجيل القادم من سيارة لاندروفر رنغ روفر أثناء اختبارها مغطاة بتمويهات كثيفة.

للنظرة الأولية نشاهد أن السيارة تشابه إلى حد كبير الجيل الحالي، وتأتي بغطاء محرك صدفي الشكل مع بروز أمامي قصير، في حين تبدو الواجهة الأمامية أكثر استقامة من ذي قبل، لكن الواجهة الخلفية مخفية بشكل كبير، ولذا ليس من السهل معرفة تصميمها، لكن نتوقع أن تحصل على مصابيح خلفية جديدة وترقيات أخرى.

من المرجح إعادة تصميم شاملة للمقصورة الداخلية؛ حيث أظهرت لقطات تجسسية سابقة أنها ستأتي بأجهزة قياس رقمية كبيرة، وشاشة نظام ترفيهي كبيرة، مع أدوات تحكم على عجلة القيادة، وتظهر بقية المقصورة مغطاة أو غير مكتملة، وذلك وفقا لوقع «القيادي».

من المتوقع أن يحصل الإصدار الأساسي على محرك بست أسطوانات يقترن بنظام هجين خفيف، وستتوافر أيضا نسخة هجينة بالقابس مع محرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة إجمالية تبلغ 398 حصانا، ومن المتوقع عودة المحرك V8؛ حيث قد تجلب الشركة المحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو.

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