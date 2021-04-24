تعرف على جديد «تويوتا لاند كروزر 2022»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 11:44 صباحا

أظهرت صور مسربة سيارة «تويوتا لاند كروزر 2022» الجديدة كلياً لنرى أوضح صورة ومظهر للسيارة.

كما نشاهد في الصور فإنه لا تغييرات جذرية تذكر على السيارة مع استمرار الإبقاء على الشكل الصندوقي لها، وتأتي بشبك حاد، ومصابيح أمامية نحيلة، وغطاء محرك عضلي، وجناح أطول بالسقف، بينما المصابيح الخلفية محيطة بالجوانب، وكذلك الجنوط جديدة تتراوح بين 17 و20 بوصة، وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

التغييرات الأكبر ستكون في المقصورة الداخلية حيث سنرى كونسول وسطيا جديدا وشاشة تابلت لمسية 12.3 بوصة، وبالطبع تقنيات متطورة لمساعدة السائق، ومن المرجح توفير الموديل بعدة محركات 6 سلندرات، بينما الـ8 سلندرات يستبعد توفيره بعد تشديد لوائح الانبعاثات.

من المنتظر تدشين «تويوتا لاند كروزر 2022» خلال الأسابيع المقبلة، على أن تصل إلى الأسواق الخليجية في نهاية العام الحالي.

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