انطلاق «مرسيدس CLS» موديل 2022 رسمياً

قدمت مرسيدس سيارتها المحدثة «CLS» موديل 2022، التي حصلت على شبك أمامي محدث ومصد أمامي أكثر رياضية مع جنوط جديدة وطلاء أزرق معدني.

أما بالنسبة إلى المقصورة الداخلية فقد زودت بمقود جديد وزخرفات خشبية جديدة وجلود نابا فاخرة بألوان جديدة ضمن لمسات جمالية خفيفة أخرى.



«مرسيدس CLS» المحدثة تعتمد على محرك ديزل 1.9 لتر 4 سلندرات بقوة 194 حصانا وعزم 400 نيوتن متر، مع محرك ديزل 2.0 لتر بقوة 265 حصانا وعزم 550 نيوتن متر، ومحرك ديزل 3.0 لتر 6 سلندرات بقوة 330 حصانا وعزم 700 نيوتن متر، وذلك وفقا لموقع «القيادي».



بالنسبة لخيارات محركات البنزين فهي على النحو التالي: محرك 2.0 لتر 4 سلندرات بقوة 299 حصانا وعزم 400 نيوتن متر، ومحرك 3.0 لتر 6 سلندرات بقوة 367 حصانا وعزم 500 نيوتن متر. وأخيرًا فئة «CLS 53 4MATIC+» الأعلى في المجال ستتوافر بمحرك 3.0 لتر بقوة 435 حصانا وعزم دوران 520 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 9 سرعات ونظام دفع كلي وسرعة قصوى 250 كلم/س.