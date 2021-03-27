نسخة معدّلة من «لادا XRAY»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 مارس 2021, 01:11 مساء
«لادا» تطور نسخا معدّلة واقتصادية من «XRAY» الشهيرة (الإنترنت)

ستأتي نماذج سيارة «لادا XRAY» الكروس أوفر بتعديلات تجعل منها عملية واقتصادية من حيث استهلاك الوقود، حسب تأكيدات الشركة.

وتبعا للمعلومات المتوافرة فإن النماذج الجديدة المنتظرة ستتمتع بتسارع أفضل مقارنة بنماذج «XRAY» الحالية بفضل علب سرعة روبوتية مطورة بخمس أو ست سرعات، وفق «موتو1».

وسيضمن الاقتصادية في استهلاك الوقود في السيارات الجديدة الأنظمة الجديدة لعلب السرعة، ومحركات البنزين المعدلة التي ستكون بسعة 1.6 ليتر، وستحل محل المحركات الحالية التي سعتها 1.8 ليتر.

وستساعد التعديلات المذكورة سابقا على رفع معدلات التسارع في سيارات «XRAY»، إذ ستكون النماذج الجديدة من هذه المركبات قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 10.3 ثانية تقريبا.

وستحصل هذه المركبات على هيكل بطول 4 أمتار و17 سم تقريبا، عرضه 176 سم، وارتفاعه 164 سم، أما قمرتها فستزود بواجهة قيادة فيها شاشة لمسية قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، فضلا عن أنها ستجهز بنظام منع الانزلاق على المنحدرات.

كما ستجهز نسخها بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لطلب النجدة في حالات الطوارئ، أما أسعارها فمن المفترض أن تبدأ من 12 ألف دولار تقريبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دورتموند يفتح مزادا خياليا على هالاند
رياضة عالمية
مدرب خليج سرت يتساءل: لماذا لم يقدم مجلس اتحاد الكرة استقالته بعد خماسية المنتخب...
رياضة محلية
يكفي 5 آلاف شخص.. إعداد أكبر طبق «كسكسي» في ليبيا بغدامس
ليبيا
مدير «الدعم المركزي» يجتمع مع معاونه بالمنطقة الشرقية
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا» توصي بفرض غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية
ليبيا
مدير «ماكلارين» يتوقع فوز هاميلتون بلقب ثامن في الفورمولا 1.. ويكشف موعد اعتزاله
رياضة عالمية
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
جريدة «الوسط»: تسابق أوروبي يخفي تنافسًا على «كعكة» العقود في ليبيا
ليبيا
ضبط مشتبهين وهروب ثالث في حادث اغتيال الورفلي
ليبيا
العدد 279 من جريدة «الوسط»: تنافس أوروبي على «كعكة» العقود.. وجدل حول ميزانية ...
ليبيا
نص إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن
ليبيا
الكوني: ماكرون قال إن نصرة الشعب الليبي «دين» على فرنسا
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تتوصل إلى نتائج مذهلة عن دواء شهير